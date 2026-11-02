El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en noviembre habrá diez colectas en siete departamentos

El IPHEM dio a conocer el cronograma de trabajo durante el mes de noviembre por diferentes departamentos y con ocho colectas voluntarias.

Ante la baja registrada en donaciones de sangre en San Juan, el IPHEM saldrá a buscar donantes como hace cada mes. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia difundió el cronograma para noviembre que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre registran una disminución del 30% desde comienzo de año.

Las colectas de sangre impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de octubre en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente

Cronograma de las colectas del IPHEM Viernes 6 de noviembre - Albardón