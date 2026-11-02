El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en noviembre habrá diez colectas en siete departamentos

Ante la baja registrada en donaciones de sangre en San Juan, el IPHEM saldrá a buscar donantes como hace cada mes. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia difundió el cronograma para noviembre que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre registran una disminución del 30% desde comienzo de año.
Las colectas de sangre impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de octubre en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.
Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.
Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente
Cronograma de las colectas del IPHEM
Viernes 6 de noviembre - Albardón
- Lugar: Hospital Doctor José Giordano
- Domicilio: Domingo Faustino Sarmiento s/n, Albardón.
- Horario: de 8 a 12.
Domingo 8 de noviembre - Capital
- Lugar: Parque de Mayo (Paseo de los Artesanos)
- Domicilio: Avenida Libertador y Urquiza, Capital.
- Horario: de 15 a 19.
Martes 10 de noviembre - Jáchal
- Lugar: RN 150.
- Domicilio: Ruta Nacional 150, Jáchal.
- Horario: de 8,30 a 12.
Miércoles 11 de noviembre - Caucete
- Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital Doctor César Aguilar
- Domicilio: Sarmiento 42, Caucete.
- Horario: de 8 a 12.
Viernes 13 de noviembre - Pocito
- Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni
- Domicilio: Avenida Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain.
- Horario: de 8 a 12.
Lunes 16 de noviembre - Valle Fértil
- Lugar: Salón de UDAP
- Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha.
- Horario: de 9 a 12.
- Organiza: Hospital Doctor Alejandro Albarracín.
Miércoles 18 de noviembre - Capital
- Lugar: Operativo San Juan Cerca.
- Domicilio: A confirmar.
- Horario: de 8 a 12.
- Organiza: San Juan Cerca.
Sábado 21 de noviembre - Capital
- Lugar: Iglesia Universal del Reino de Dios.
- Domicilio: Avenida Rioja Sur 346, Capital.
- Horario: de 8 a 12.
Martes 24 de noviembre - Jáchal
- Lugar: Gendarmería Nacional.
- Domicilio: Vicuña Larraín, San José de Jáchal.
- Horario: de 8,30 a 12.
Viernes 27 de noviembre - Angaco
- Lugar: Centro de Jubilados de Angaco.
- Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco.
- Horario: de 8 a 12.
- Colabora: Hospital Doctor Rizo Esparza.
Requisitos para ser donante:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
- Asistir con DNI.
- Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.