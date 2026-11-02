El Ministerio de Turismo renueva el emblemático dinosaurio del Aeropuerto

En el marco de los preparativos para la Fiesta Nacional del Sol 2026, cuya temática central será "Parque Triásico", el Ministerio de Turismo llevó adelante una destacada tarea de puesta en valor y conservación patrimonial en el Aeropuerto: completó la restauración integral de la figura corpórea del dinosaurio que engalana las instalaciones.
El proyecto de puesta en valor fue coordinado y supervisado por la Dirección de Gestión de Infraestructura y Proyectos, perteneciente al Ministerio de Turismo, bajo la conducción de la arquitecta Libana Guzmán Mattar. Las tareas técnicas y operativas de restauración estuvieron a cargo de un equipo especializado integrado por los restauradores Víctor Abel Martínez, Gerardo Tejada y Marcos Daniel Bruna, quienes trabajaron minuciosamente para devolverle el esplendor y realismo a la estructura.
El paso a paso de la obra en el Aeropuerto
La intervención demandó una labor continua a lo largo de cinco jornadas consecutivas, articulada en etapas clave:
- Primer día: Se inició con una evaluación exhaustiva de los daños y deterioros presentes en la imagen corpórea. Con los diagnósticos precisos, el equipo procedió a la reparación estructural utilizando resinas de materiales epoxi y espuma de poliuretano para consolidar la superficie.
- Segundo día: Se llevaron a cabo las tareas de encintado y enmascarado protector. A continuación, se aplicó una primera capa de pintura base y se realizó un delicado trabajo de pulido en la zona de los ojos y los dientes.
- Tercer día: Se aplicó una mano de pintura de color base pensada para dejar al descubierto y resaltar los detalles finos de la textura de la imagen. Tras reparar las imperfecciones que quedaron expuestas en este proceso, se procedió a aplicar una nueva mano de pintura base en tono amarillo.
- Cuarto día: Se aplicó el color definitivo, otorgándole a la figura sus matices característicos y el realismo propio de la temática triásica.
- Quinto día: Para culminar la obra, se colocó una capa protectora de barniz semimate, garantizando el acabado final, el brillo adecuado y la protección necesaria frente a los factores ambientales.
Tras cinco días de intenso trabajo, la renovada imagen del dinosaurio luce completamente como nueva, lista para impactar a viajeros, turistas y locales que transitan por la terminal aérea en el camino hacia la gran celebración de la FNS 2026.
Corpóreo lumínico en el Aeropuesto
Esta intervención integral de diseño y comunicación visual complementa y corona los trabajos de puesta en valor en el sector del Aeropuerto donde se emplaza la imagen del dinosaurio. Pensada como un elemento de alto impacto visual y de bienvenida institucional, en sintonía con la temática de 'Parque Triásico' de la FNS 2026,, la obra conjuga volumen, técnica pictórica, iluminación de última generación y protección estructural.