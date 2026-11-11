León XIV llamó a sanar las heridas del pasado y construir un futuro de amor y solidaridad en Argentina

El papa León XIV dejó un mensaje de reconciliación, esperanza y solidaridad para el pueblo argentino durante la misa celebrada ante la Virgen de Luján, patrona nacional . En su homilía, invitó a sanar las heridas del pasado, afrontar las dificultades del presente y construir un futuro en el que el amor tenga la última palabra.

León XIV visitó la cárcel de Devoto y dejó un mensaje a los presos: "Es una oportunidad para empezar de nuevo"

Cómo eligieron a los 70 presos que participaron de la misa del papa León XIV en la cárcel de Devoto

El pontífice comenzó su reflexión con una referencia a la diversidad geográfica del país, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos. “Toda la tierra del ‘fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, expresó.

Sin embargo, su mensaje también estuvo atravesado por las dificultades que enfrentan numerosas familias. León XIV mencionó las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares como situaciones que pueden convertirse en verdaderos calvarios.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario”, advirtió. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de impulsar procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

El Papa también recurrió al relato bíblico de los discípulos de Emaús para destacar el valor de las Escrituras como guía en los momentos de incertidumbre y desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, afirmó.

León XIV recordó a Francisco ante la Virgen de Luján

Uno de los momentos más significativos de la homilía llegó cuando León XIV evocó al papa Francisco, a quien recordó por su especial devoción a la Virgen de Luján, a la que llevaba en el corazón y llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”.

También rescató una de las expresiones habituales de Francisco al despedirse: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

En otro tramo, el pontífice hizo hincapié en que la comunión cristiana debe traducirse en acciones concretas, especialmente hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mencionó a las personas pobres, migrantes, enfermas y privadas de su libertad, y pidió que la solidaridad sea una práctica cotidiana de las comunidades.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó.

El mensaje final de León XIV para los argentinos

En el cierre de la celebración, el Papa llamó a anunciar el Evangelio a través de las palabras y las buenas acciones. Para reforzar esa idea, recurrió a una referencia a san Agustín y planteó que la caridad debe orientar tanto el perdón como la corrección y la manera de relacionarse con los demás.

La oración final estuvo dedicada a la Virgen de Luján. León XIV recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona argentina, y pidió por la misión que tiene por delante y por el pueblo del país.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, expresó en su plegaria.

Con ese mensaje, el pontífice cerró su agenda oficial en Argentina antes de emprender el viaje hacia Perú, dejando un llamado a la reconciliación, la fraternidad y el compromiso con quienes más necesitan ayuda.