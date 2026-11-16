Un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, reveló una caída interanual del 2,9% en agosto.

El entramado empresarial privado de Argentina registró una fuerte contracción en los últimos meses. Según un relevamiento elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en agosto de 2026 se contabilizaron 475.685 empleadores privados en todo el país, lo que representa una caída interanual del 2,9% —es decir, 14.241 firmas menos que en agosto de 2025—.

Al ampliar la comparación hasta noviembre de 2023, el retroceso acumulado asciende al 6,3%, lo que equivale a la desaparición de 32.163 empresas empleadoras en el territorio nacional. De las 24 jurisdicciones relevadas, 23 mostraron saldos negativos y solo una logró expandir su plantel de firmas.

El mapa por provincias: Neuquén, la única excepción En el desglose jurisdiccional, Neuquén fue la única provincia que consiguió incrementar su número de empleadores privados: en agosto anotó una suba interanual del 0,1% (+10 empresas) y acumuló un crecimiento del 1,9% (+169 firmas) respecto de noviembre de 2023.

En el extremo opuesto, La Rioja encabezó las contracciones porcentuales tanto en el último año (-13,1%) como en el acumulado desde noviembre de 2023 (-18,4%). Junto a ella, otras siete provincias sufrieron caídas de dos dígitos frente a fines de 2023:

La Rioja: -18,4%

Tierra del Fuego: -16,6%

Catamarca: -14,6%

Chaco: -13,2%

Corrientes: -12,3%

Santa Cruz: -11,1%

Misiones: -11,0%

Formosa: -10,4% En la medición interanual (agosto 2025 - agosto 2026), también superaron el promedio nacional de caída (-2,9%) jurisdicciones como Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%), Santa Cruz (-6,8%), Catamarca (-5,7%), Formosa (-5,4%), Chubut (-5,3%), Corrientes (-4,9%), Chaco (-4,7%), San Luis (-4,4%), Córdoba (-4,3%) y Jujuy (-4,3%). Por el contrario, los retrocesos más moderados se dieron en CABA (-1,2% interanual y -2,7% frente a noviembre de 2023) y Tucumán (-1,6% en ambos períodos).Las jurisdicciones que explican el mayor volumen de pérdida