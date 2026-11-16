La Asociación Bancaria y cámaras empresariales acordaron un nuevo aumento salarial atado a la inflación que eleva el ingreso inicial de los trabajadores.

Los empleados bancarios recibirán un nuevo aumento salarial que se alinea con la inflación, según lo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Este acuerdo actualiza los haberes del sector y mantiene el esquema de ajustes mensuales, fijando además el valor de referencia para el bono por el Día del Bancario. Con este último ajuste, quienes recién ingresan a la actividad percibirán un ingreso inicial que ronda los $2.683.718,55.

Este monto se compone de un salario inicial de $2.608.320,16 y un adicional de $75.398,39 por participación en las ganancias, el cual está vinculado al retorno sobre el patrimonio neto de las entidades (ROE). La mejora salarial alcanzará a todas las remuneraciones mensuales, tanto las normales, habituales y totales, como los conceptos remunerativos y no remunerativos. También incluye los adicionales convencionales y no convencionales, abarcando a la totalidad de los trabajadores del sector.

Actualización salarial y evolución de la inflacion en el sector Los trabajadores bancarios acumulan, hasta octubre de 2026, un incremento salarial del 26,3% en comparación con los sueldos vigentes en diciembre de 2025. Esta evolución de las remuneraciones se mantiene en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La Asociación Bancaria confirmó que este mecanismo de actualización salarial se extenderá durante noviembre y diciembre, según lo estipulado en los acuerdos paritarios vigentes. La expectativa es que las remuneraciones continúen equiparando el avance de la inflación.

Bono por el Día del Bancario y otras comparativas Por otra parte, la Asociación Bancaria dio a conocer que el valor inicial del bono por el Día del Bancario se estableció en $2.325.227,20. Este monto será actualizado mensualmente hasta su pago, programado para noviembre de 2027, buscando mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.