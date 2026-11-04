Los Azules y la Unidad Minera del Grupo Petersen firmaron un convenio para fortalecer a proveedores sanjuaninos

Andes Corporación Minera S.A. , titular del proyecto de cobre Los Azules , y Banco de San Juan S.A. , junto a la Unidad Minera del Grupo Petersen , firmaron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer las capacidades existentes y crear nuevas en la cadena de valor vinculada al proyecto, con foco en Calingasta y en San Juan .

Con su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , aprobada en 2025 , Los Azules asumió un compromiso de desarrollo de proveedores locales que este convenio respalda. Construir y operar el proyecto requerirá empresas y personas de San Juan, del resto del país y del mundo, y el acuerdo apunta a que los proveedores y trabajadores sanjuaninos fortalezcan sus capacidades y generen nuevas para participar y competir .

Los cuatro ejes de trabajo. El acuerdo se organiza en cuatro ejes. En proveedores , se buscará fortalecer a las empresas sanjuaninas con herramientas de crédito y garantías , para que amplíen su participación en la cadena de valor de Los Azules. En personas , se colaborará con la formación técnica y laboral , la educación financiera e iniciativas educativas, con foco en Calingasta y San Juan. En territorio , se aportará capacidad técnica local a necesidades de infraestructura y servicios, en articulación con las autoridades competentes. En producción , se acompañará a los productores con herramientas para tecnificar el riego , usar el agua de forma más eficiente y diversificar su actividad , generando valor más allá de la minería.

Próximos pasos. A partir de la firma, las partes buscarán organizar el trabajo, definir prioridades y evaluar las primeras acciones para desarrollar proveedores y fortalecer las capacidades locales. Cada acción se formalizará por separado , con metas y seguimiento de resultados , en línea con la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero , las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas . El convenio complementa las políticas de Los Azules y no modifica los procesos de contratación del proyecto.

Las voces. “Los Azules se va a construir con talento y empresas de toda la Argentina y del mundo, pero queremos que San Juan sea protagonista . Este acuerdo suma herramientas para que más proveedores y trabajadores de Calingasta y de la provincia amplíen su participación y su capacidad para competir”, señaló Michael Meding , presidente de Andes Corporación Minera S.A. y Managing Director de McEwen Copper.

Por su parte, Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen y directora de Banco San Juan, expresó: “Conocemos a las empresas y a las familias de San Juan. Ponemos nuestras herramientas de financiamiento, garantías y formación para que más empresas y personas sanjuaninas crezcan junto con la inversión minera”.

Sobre Los Azules. El proyecto, desarrollado por McEwen Copper Inc., está ubicado en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, y es uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo. Según datos de S&P Global de 2024, su producción anual proyectada lo ubicaría en el puesto 26 entre los 423 productores de cobre a nivel mundial, dentro del 6% de mayor producción. Además, ocupa el décimo lugar en recursos minerales totales entre los depósitos de pórfido de cobre sin desarrollar, según información de la compañía.

El Estudio de Factibilidad, publicado en octubre de 2025, contempla una inversión inicial de USD 3.170 millones, 22 años de producción (21 de minado) y una producción promedio de 148.200 toneladas anuales de cátodos de cobre, con 204.800 toneladas por año durante los primeros cinco años. El proyecto cuenta con reservas minerales probadas y probables de 10,2 mil millones de libras de cobre, más recursos adicionales de 5,4 mil millones de libras en las categorías medida e indicada y 20 mil millones de libras en la categoría inferida. El estudio identifica además la oportunidad de extender la vida de la mina por 30 años o más mediante el procesamiento de los sulfuros primarios, que forman la mayor parte del recurso inferido, ya sea con la tecnología Nuton® de Rio Tinto o con una concentradora convencional, opciones no incluidas en el caso base.

Los Azules está diseñado para convertirse en una de las primeras minas de cobre regenerativas del mundo, mediante un proceso de lixiviación en pilas y extracción por solventes y electroobtención (SX/EW), que permitirá producir cátodos de cobre de alta pureza (99,99%) directamente en el sitio, sin necesidad de fundición. Su diseño contempla un consumo de agua 74% menor que el de una operación convencional de molienda, una intensidad de emisiones de carbono 72% inferior al promedio de la industria, el uso de electricidad 100% renovable y una operación sin diques de relaves, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038. El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, su adhesión al RIGI y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, orientado a su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad.

Sobre Unidad Minera Grupo Petersen. Es una unidad estratégica y especializada que articula las capacidades de empresas e instituciones del Grupo Petersen para acompañar al ecosistema minero argentino. Integra financiamiento, conocimiento sectorial y presencia territorial para dar respuesta a las necesidades de cada etapa del negocio minero, con una visión que contempla a todos los actores del ecosistema: empresas, cadena de valor y comunidades. Su enfoque combina solidez financiera, cercanía local y visión de largo plazo para impulsar una minería sostenible y competitiva.

Basada en la experiencia de más de dos décadas acompañando con soluciones financieras y de servicios a todos los actores del ecosistema minero de San Juan a través de Banco San Juan, la Unidad Minera emerge como una plataforma que articula capacidades para brindar soluciones integrales. Su propósito es conectar inversión, capacidades productivas y desarrollo territorial, generando negocios sostenibles para todas las partes y convirtiendo oportunidades en valor compartido.