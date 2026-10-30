Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco tras una autorización clave: qué pasará con las cuentas y los usuarios

Mercado Pago quedó a un paso de convertirse formalmente en banco en la Argentina. La compañía superó las revisiones técnicas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA), una instancia clave dentro del proceso para obtener la licencia que le permitiría ampliar considerablemente los servicios que actualmente ofrece como billetera virtual. Sin embargo, el trámite todavía no terminó: resta completar el circuito administrativo y conseguir la aprobación definitiva del Directorio de la autoridad monetaria.

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La novedad fue confirmada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA , durante el Argentina Fintech Forum 2026. El funcionario explicó que, desde el punto de vista técnico, el expediente ya superó la instancia correspondiente y continuará ahora con los pasos formales restantes. La autorización definitiva podría llegar antes de fin de año, aunque todavía no existe una fecha confirmada.

La transformación no sería solamente un cambio de nombre. Mercado Pago actualmente opera como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) y sus usuarios utilizan cuentas identificadas mediante CVU. Con una licencia bancaria, la compañía podría ofrecer cuentas con CBU, captar depósitos, ampliar su negocio crediticio y competir de manera mucho más directa con las entidades financieras tradicionales.

Uno de los principales cambios estaría relacionado con la forma en que funcionan las cuentas. Si obtiene la licencia, Mercado Pago podría comenzar a ofrecer cuentas bancarias con CBU , lo que permitiría integrar dentro de la misma plataforma operaciones que actualmente requieren una estructura bancaria. Esto abriría, entre otras posibilidades, la competencia por cuentas sueldo y depósitos.

Sin embargo, esto no quiere decir que los actuales CVU vayan a transformarse automáticamente en CBU de un día para otro. La compañía deberá definir cómo será la transición, qué productos migrarán y bajo qué condiciones. Hasta que Mercado Pago comunique oficialmente ese proceso, las cuentas continuarán funcionando bajo el esquema actual.

También habrá que distinguir entre el dinero depositado en una eventual cuenta bancaria y los fondos que actualmente pueden generar rendimientos mediante instrumentos de inversión disponibles dentro de Mercado Pago. Ambos productos tienen características regulatorias y condiciones diferentes, por lo que la obtención de la licencia no implica que todo el dinero existente en la plataforma pase automáticamente a tener el tratamiento de un depósito bancario.

Sueldos, créditos, tarjetas y plazos fijos: qué podría cambiar

La licencia abriría para Mercado Pago un abanico de negocios que hoy están limitados por su condición de billetera. La empresa podría comenzar a competir de manera directa con los bancos en distintos segmentos y concentrar una mayor cantidad de operaciones financieras dentro de una misma aplicación.

Entre los principales cambios que podrían llegar aparecen:

Cuentas bancarias con CBU , además del actual esquema de CVU.

Posibilidad de competir por cuentas sueldo y acreditar salarios directamente.

Captación de depósitos y plazos fijos .

Mayor capacidad para ofrecer préstamos a personas y empresas.

Expansión de su negocio de tarjetas de crédito .

Nuevas alternativas de ahorro e inversión, sujetas a las autorizaciones correspondientes.

Mercado Pago ya ofrece créditos a determinados usuarios y comercios, pero actualmente su capacidad de financiamiento está condicionada por su estructura como PSP. Como banco, podría utilizar depósitos captados de clientes para desarrollar intermediación financiera, siempre dentro de las normas prudenciales establecidas por el Banco Central.

Esto podría traducirse en una mayor variedad de préstamos y productos, aunque la licencia no garantiza automáticamente créditos más baratos, mayores montos ni una aprobación más sencilla. Las condiciones dependerán de la estrategia comercial de Mercado Pago, del perfil de cada usuario y de las regulaciones que se apliquen.

¿Todos podrán cobrar el sueldo en Mercado Pago?

Ese es uno de los cambios con mayor impacto potencial. Con una estructura bancaria propia, Mercado Pago podría ofrecer cuentas con CBU y competir directamente por los salarios que actualmente administran los bancos. De esa manera, un trabajador podría concentrar el cobro de sus haberes, los pagos, las transferencias, las compras y otros servicios dentro de la misma plataforma.

Para las entidades tradicionales, la disputa no es menor. Las cuentas sueldo y los depósitos representan una fuente importante de fondeo, ya que parte de esos recursos pueden utilizarse para financiar créditos y otras operaciones. El ingreso de una plataforma con millones de usuarios al negocio bancario podría modificar significativamente la competencia dentro del sistema financiero argentino.

¿Mercado Pago pasará a llamarse Mercado Banco?

Por el momento, el nombre tampoco está confirmado oficialmente. Curutchet mencionó durante el foro que entiende que la licencia sería para “Mercado Banco”, pero la compañía todavía no presentó públicamente una denominación definitiva para su eventual entidad bancaria.

Lo que sí está confirmado es que Mercado Pago busca obtener una licencia como entidad financiera y que la instancia técnica de la Superintendencia ya fue superada. La aprobación definitiva permitiría que deje de operar exclusivamente bajo la figura de PSP y pueda desarrollar actividades bancarias reguladas por el BCRA.

Qué falta para que Mercado Pago sea realmente un banco

El paso pendiente es el más importante desde el punto de vista formal: el Directorio del Banco Central debe aprobar definitivamente la licencia. El visto bueno técnico recibido hasta ahora significa que la Superintendencia no encontró objeciones que impidan continuar con el trámite, pero no habilita todavía a Mercado Pago a operar como banco.

Curutchet había anticipado que la definición podría producirse antes de que termine 2026. Si finalmente obtiene el permiso, después comenzará la etapa de implementación, en la que Mercado Pago deberá comunicar qué servicios ofrecerá primero, cómo funcionarán las nuevas cuentas y qué ocurrirá con los productos que actualmente utilizan sus clientes.

Por ahora, para los usuarios no cambia nada de manera inmediata. Las cuentas continúan funcionando como hasta ahora y cualquier modificación deberá ser informada oficialmente por la compañía. El cambio llegará recién si el Directorio del BCRA concede la autorización definitiva y Mercado Pago pone en marcha su nueva estructura bancaria.