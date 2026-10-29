Nueva caída del dólar blue en San Juan: cerró en $1.585 tras otra jornada en retroceso

El dólar blue en San Juan registró una nueva jornada con precios a la baja tras las negociaciones de la rueda, recortando valores respecto al cierre anterior.

La plaza cambiaria local experimentó un nuevo ajuste a la baja en la cotización informal. Tras las negociaciones de la jornada, el dólar blue en San Juan se ubicó en los $1.585 para la venta y en los $1.525 para la compra, marcando un descenso de cinco pesos en comparación con los valores registrados al término de la rueda previa.

Este movimiento en el mercado sanjuanino contrasta con el comportamiento de la City porteña, donde el billete verde finalizó operando sin alteraciones respecto a la jornada anterior, cotizando a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. De este modo, la plaza local muestra dinámicas propias en la conformación de sus precios al público.

En el segmento oficial, las referencias administradas por el Banco Nación se mantuvieron en absoluta calma sin variantes significativas. El tipo de cambio oficial operó a $1.560 para la venta y a $1.510 para la compra, brindando previsibilidad a las operaciones formales reguladas por la entidad bancaria nacional.