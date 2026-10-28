Cerró una histórica marca argentina de zapatos de tango tras 24 años

Una histórica marca argentina de zapatos de tango bajará definitivamente sus persianas después de 24 años de trayectoria . Se trata de Comme il Faut , una firma que logró trascender las milongas porteñas, construir una clientela internacional y llevar sus diseños a mercados como Japón, Estados Unidos y distintos países de Europa. El último día de atención será el próximo 30 de octubre .

La despedida tendrá lugar en su local de la Rue des Artisans , un tradicional pasaje del barrio porteño de Retiro. Sus fundadoras, Alicia Muñiz y Raquel Coltrinari, comunicaron la decisión con un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron el proyecto durante más de dos décadas y pusieron en marcha una liquidación de las últimas unidades disponibles.

Comme il Faut nació a partir de una necesidad personal de Alicia Muñiz, bailarina de tango que buscaba zapatos que combinaran comodidad y diseño. Junto a Raquel Coltrinari desarrolló una propuesta que se alejó de los modelos tradicionales y apostó por satén, encaje, terciopelo, estampados y colores intensos .

Con el tiempo, la firma consiguió posicionarse entre bailarinas profesionales y aficionadas de diferentes países. Su expansión llegó al punto de exportar calzado a Japón, Estados Unidos y Europa , mientras que hacia 2022 alcanzaba ventas cercanas a los 15.000 pares por año .

El nombre también quedó ligado directamente al universo del tango: además de significar “como debe ser” en francés, hace referencia a una composición de Eduardo Arolas. Esa identidad ayudó a convertir a la marca en una de las propuestas reconocidas dentro del circuito tanguero internacional.

Las razones detrás del cierre

Las propietarias decidieron no detallar públicamente los motivos y hablaron de mantener un “silencio elegante” sobre la decisión. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, el cierre se produce en un escenario marcado por la caída del consumo, el incremento de los costos medidos en dólares y las dificultades para mantener la competitividad de las exportaciones.

La situación coincide con un momento complicado para toda la industria argentina del calzado. Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado citados por ambos medios, la producción nacional pasó de 108 millones de pares en 2023 a 80,4 millones en 2025, mientras que durante el primer semestre de 2026 la fabricación de calzado y sus partes cayó un 23,7% interanual.

Al mismo tiempo, las importaciones ganaron terreno. Durante 2025 ingresaron al país 51,7 millones de pares, un 37,8% más que el año anterior, por unos US$721 millones. Los productos importados llegaron así a representar el 39,2% del consumo nacional de calzado.

Una última liquidación antes de bajar la persiana

Durante los días finales, el local lanzó una promoción para liquidar el stock restante. Los últimos zapatos se ofrecen a $100.000 el par, únicamente en efectivo y hasta agotar existencias, antes del cierre definitivo del 30 de octubre.

Las fundadoras dejaron abierta, de todos modos, una pequeña incógnita sobre el futuro del proyecto. En su despedida señalaron que utilizarán este período para pensar los próximos pasos, aunque por ahora no brindaron detalles sobre una eventual continuidad bajo otro formato.