    • 31 de octubre de 2026 - 14:36

    Aumenta el boleto de colectivo en San Juan: cuánto costará viajar a cada departamento

    El Gobierno provincial informó los nuevos valores del transporte público. El boleto de primera sección pasará a costar $1.530.

    Nuevos valores en el boleto o pasaje de colectivos de San Juan.

    Nuevos valores en el boleto o pasaje de colectivos de San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan comunicó este sábado los nuevos valores que tendrá el boleto del transporte público de pasajeros en la provincia. El esquema contempla aumentos en los distintos recorridos urbanos e interdepartamentales, con tarifas que llegarán a superar los $42.000 para algunos destinos.

    Leé además

    Clima en San Juan.

    Así estará el tiempo en San Juan este sábado 31 de octubre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    A dos días del IRONMAN Full, Turismo destacó el impacto del evento en el alojamiento, la gastronomía y el comercio. 

    El IRONMAN impulsó el turismo en San Juan: la ocupación hotelera llegó al 88% y esperan casi 5.000 visitantes

    Por Gustavo Bruni

    De acuerdo con el comunicado oficial, el pasaje de primera sección tendrá un valor de $1.530. En tanto, los viajes a Albardón, Pocito y 9 de Julio costarán $2.562,77.

    Para quienes se trasladen hacia San Martín y Angaco, el boleto será de $2.894,27. En los recorridos a Caucete y 25 de Mayo, el precio ascenderá a $4.182,02.

    Los departamentos de Zonda y Ullum tendrán tarifas de $4.195,67 y $5.826,79, respectivamente. Por su parte, viajar a Sarmiento costará $6.171,04.

    Los valores más elevados corresponderán a los departamentos más alejados del Gran San Juan. El pasaje a Jáchal llegará a $25.691,41, mientras que para Valle Fértil se fijó en $38.530,73. En Iglesia y Calingasta, el boleto tendrá un costo de $42.814,75.

    Qué pasará con el boleto escolar y docente

    El esquema informado establece que los pasajes escolar y docente continuarán siendo gratuitos. También se mantendrá sin costo el trasbordo.

    Cuándo comenzarán a regir los nuevos precios

    Aunque los nuevos valores ya fueron comunicados oficialmente, todavía no están vigentes. Según explicó la Secretaría de Tránsito y Transporte, la implementación depende de que el sistema SUBE complete la actualización correspondiente.

    Por ese motivo, hasta que finalice ese procedimiento, seguirán aplicándose las tarifas actuales. La fecha exacta en la que comenzarán a regir los nuevos precios será informada oportunamente por las autoridades.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    del patrullaje al triatlon: 27 efectivos de la policia de san juan se desafiaron y corrieron el ironman

    Del patrullaje al Triatlón: 27 efectivos de la Policía de San Juan se desafiaron y corrieron el IRONMAN

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen creada con IA

    "Egoísmo vial", el principal factor que incide en los accidentes de tránsito, según un especialista sanjuanino

    Por Celeste Roco Navea
    Pequeños exploradores, es una nueva propuesta de actividades para niños en Zonda.

    Zonda impulsa la aventura infantil con el programa municipal "Pequeños Exploradores"

    Por Fabiana Juarez
    Vecinos de Capital, Chimbas y Santa Lucía reportaron hallazgos de alacranes en los últimos días y pidieron reforzar las tareas preventivas.

    Alerta en Capital: un alacrán picó a una nena de 7 años y crece la preocupación entre los vecinos

    Por Redacción Diario de Cuyo