Aumenta el boleto de colectivo en San Juan: cuánto costará viajar a cada departamento

La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan comunicó este sábado los nuevos valores que tendrá el boleto del transporte público de pasajeros en la provincia. El esquema contempla aumentos en los distintos recorridos urbanos e interdepartamentales, con tarifas que llegarán a superar los $42.000 para algunos destinos.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el pasaje de primera sección tendrá un valor de $1.530. En tanto, los viajes a Albardón, Pocito y 9 de Julio costarán $2.562,77 .

Para quienes se trasladen hacia San Martín y Angaco , el boleto será de $2.894,27 . En los recorridos a Caucete y 25 de Mayo , el precio ascenderá a $4.182,02 .

Los departamentos de Zonda y Ullum tendrán tarifas de $4.195,67 y $5.826,79 , respectivamente. Por su parte, viajar a Sarmiento costará $6.171,04 .

Los valores más elevados corresponderán a los departamentos más alejados del Gran San Juan. El pasaje a Jáchal llegará a $25.691,41, mientras que para Valle Fértil se fijó en $38.530,73. En Iglesia y Calingasta, el boleto tendrá un costo de $42.814,75.

Qué pasará con el boleto escolar y docente

El esquema informado establece que los pasajes escolar y docente continuarán siendo gratuitos. También se mantendrá sin costo el trasbordo.

Cuándo comenzarán a regir los nuevos precios

Aunque los nuevos valores ya fueron comunicados oficialmente, todavía no están vigentes. Según explicó la Secretaría de Tránsito y Transporte, la implementación depende de que el sistema SUBE complete la actualización correspondiente.

Por ese motivo, hasta que finalice ese procedimiento, seguirán aplicándose las tarifas actuales. La fecha exacta en la que comenzarán a regir los nuevos precios será informada oportunamente por las autoridades.