    • 30 de octubre de 2026 - 17:50

    Zonda impulsa la aventura infantil con el programa municipal "Pequeños Exploradores"

    El área de Deportes de Zonda lanzó una nueva propuesta deportiva y recreativa para chicos de entre 5 y 10 años.

    Pequeños exploradores, es una nueva propuesta de actividades para niños en Zonda.

    'Pequeños exploradores', es una nueva propuesta de actividades para niños en Zonda.

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    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Zonda suma una iniciativa orientada a promover la actividad física, la camaradería y el contacto pleno con la naturaleza desde la primera infancia. Bajo el impulso del Área de Deportes se puso en marcha una propuesta pensada especialmente para que los niños del departamento recorran, conozcan y aprendan a cuidar el entorno natural que los rodea.

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    Las jornadas se desarrollan cada sábado a partir de las 08,30 y están destinadas a chicos de entre 5 y 10 años. La propuesta combina salidas al aire libre, senderismo y dinámicas recreativas que transforman la geografía zondina en una gran aula a cielo abierto.

    Trekking, naturaleza y aprendizaje en Zonda

    La crónica de esta iniciativa comenzó a escribirse con el entusiasmo de la primera salida. En aquella jornada inaugural, el contingente de niños visitó el Instituto Sismológico Zonda, ubicado al pie de las emblemáticas Sierras Azules. Allí, rodeados por el imponente marco de la precordillera, los participantes disfrutaron de un itinerario que combinó la caminata recreativa con nociones sobre el entorno y la riqueza ambiental de la zona.

    Con el correr de los fines de semana, la travesía continuó expandiendo sus horizontes. Las posteriores salidas tuvieron como escenario el Parque Sarmiento y el emblemático Cerro Blanco, dos de los puntos con mayor riqueza paisajística y ambiental del departamento. Durante el recorrido por el Parque Sarmiento, los chicos realizaron trayectos guiados, juegos de integración y momentos de descanso compartidos en medio de la flora y fauna local, afianzando lazos de amistad y adquiriendo hábitos saludables al aire libre.

    Desde la organización destacaron la gran respuesta de la comunidad y expresaron un especial agradecimiento a todas las familias que confiaron en esta propuesta municipal y acompañaron a los chicos desde la primera experiencia. Desde el municipio recalcaron que este ciclo de salidas "recién comienza" y continuará sumando senderos e hitos geográficos dentro de la comuna.

    Información sobre inscripciones y participación

    Las familias interesadas en sumar a sus hijos a las próximas jornadas de senderismo y recreación pueden realizar la inscripción previa o solicitar más detalles de manera directa a través de la vía oficial de comunicación:

    • Inscripciones por WhatsApp: 2645664741.
    • Días y horarios: sábados a partir de las 08,30.
    • Destinatarios: niños y niñas de 5 a 10 años.
    • Organiza: Área de Deportes de la Municipalidad de Zonda.

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