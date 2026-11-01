Sabrina Chicón, de Rivadavia: un desafío con extraños, una app que busca preservar la salud mental de trabajadores y el sueño de concretarlo

El interés de las mujeres sanjuaninas por ser Emprendedora del Sol este año superó las expectativas. En total fueron 520 las inscriptas, cada una con distintos proyectos todos apuntando hacia el emprendedurismo y siendo un reflejo del sacrificio detrás. Del total, se eligieron 19 propuestas, una por cada departamento, y en esta oportunidad conoceremos la historia de ConectApp de Sabrina Chicón, la joven que representa a Rivadavia.

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La historia de Sabrina y de la aplicación comenzó en julio de este año, de la mano de una propuesta de JAE y acompañada de personas de su edad con quienes no había compartido experiencias en el pasado. “Comenzamos siendo cinco desconocidos y ahora somos cinco amigos. El vínculo está bastante sólido y eso también hace a un equipo” , explicó la joven en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El software surgió en el Bootcamp de JAE, y fueron parte del equipo Francisco Arce Carrillo; Leonardo de los Río; Santiago Flores; Abril Altamira, y Sabrina. La propuesta tuvo tan impacto que fue la ganadora del encuentro de este año. Desde ese entonces, la intención del grupo fue seguir avanzando para que la idea dejara de ser un concepto y se volviera realidad. Postulaciones a mentorías, participación en distintos concursos para obtener financiamiento fueron parte de las acciones realizadas durante estos meses, hasta que surgió la oportunidad de llegar al mundo de la Emprendedora del Sol.

“Aspiré como oriunda de Rivadavia y no esperaba que nos contactaran. Le dije al equipo que nos habían llamado para hacer la exposición de nuestro proyecto en el parque. Fue valioso que todos los chicos fueran ese día, todos estuvieron presentes” , recuerda Sabrina sobre aquella jornada en la que convivió con las otras inscriptas del departamento.

Si bien las expectativas estaban puestas en ser elegida, cuando mencionaron su nombre entendió que ConectApp estaba a punto de vivir un antes y un después en su camino.

ConectApp es una solución de software cuyo objetivo es alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales, mediante un enfoque de inteligencia artificial más inteligencia humana. La plataforma permite conocer la situación de cada persona en tiempo real y genera alertas accionables en un panel de control. De esta manera, la herramienta no reemplaza al personal de Recursos Humanos, sino que se posiciona como un complemento que potencia su labor diaria.

En un primer momento la herramienta fue generada apuntando al ámbito minero, sin embargo, desde los primeros pasos el grupo de jóvenes destacó que su aplicación puede ser general.

“No nos hemos quedado quietos, sino que hemos buscado la manera de implementarlo. En septiembre tuvimos una reunión con Vicuña. Fue una de las mejores experiencias que tuvimos en el último tiempo, es lo más cercano a desarrollar la app”, aseguró la joven de Rivadavia. Sobre aquel encuentro, destacó que el proyecto interesó a la empresa y pudieron intercambiar información y sugerencias.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

“Tengo mucho entusiasmo y ganas de experimentar todos estos días y conocer con más tiempo a mis compañeras. Son 18 emprendedoras que tienen toda una vida en el emprendedurismo”, aseguró Sabrina al analizar cómo serán las próximas jornadas de cara a una nueva edición de la FNS.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Sobre esas experiencias que aun no se viven, pero que ya tienen agendadas, Sabrina aseguró: “Me encontré con emprendimientos muy variados, con mujeres que trabajan en conjunto, solas, con toda una trayectoria”.

La joven estudiante de Abogacía tiene un objetivo claro en medio de su participación de la Emprendedora del Sol 2026. El propósito, además de darle una mayor visibilidad al proyecto, es lograr todo lo necesario para que la aplicación sea implementada y se pueda probar en un entorno real.

“Todos los fondos que vamos registrando se destinan al desarrollo de la aplicación y la asesoría. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande. Espero estar a la altura, dar lo mejor de mí y aprender de esta experiencia”, concluyó Sabrina Chicón.