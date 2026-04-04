Santa Lucía: lo molió a golpes tras un choque porque creyó que estaba ebrio, pero sufría una hiperglucemia

Un hecho insólito y grave ocurrió tras un choque camioneta-auto en Santa Lucía . Un conductor golpeó a otro al pensar que estaba manejando ebrio, pero en realidad después descubrió que sufría una hiperglucemia debido a su diabetes . Esta semana, el agresor en esta causa quedó imputado por lesiones .

Los detalles del Parque de Santa Lucía que anunció Kanki Orrego en la apertura de sesiones: cómo avanza la obra y qué tendrá el predio

Escalofriantes amenazas en Santa Lucía: un hombre intimidó a su vecino y deberá pagarle $150 mil

El hecho tuvo lugar el pasado 2 de diciembre de 2025 en un sector de Avenida Sarmiento , donde colisionaron una camioneta Toyota SW4 y un Ford Focus . Según la investigación, el comerciante Martín Moreno Mira , quien conducía la camioneta, reaccionó con extrema violencia tras el impacto.

El relato de la denuncia de la golpiza ocurrida en Santa Lucía tras un choque de vehículos

Al parecer el siniestro vial se produjo cerca de la casa del denunciado y el otro conductor siguió con la marcha. Según la investigación del hecho, Moreno, con la ayuda de vecinos, persiguió el auto y detuvo su marcha.

De acuerdo a lo reconstruido, al descender del vehículo, Moreno Mira observó que el otro conductor, de apellido González, se encontraba desorientado y en un estado que calificó como “deplorable”. Convencido de que estaba alcoholizado, lo golpeó por sorpresa .

Con el correr de las horas se conoció un dato clave que cambió por completo la interpretación de lo ocurrido: González no estaba borracho, sino que atravesaba un cuadro de hiperglucemia, una condición vinculada a la diabetes que provoca un alto nivel de azúcar en sangre . Este estado puede generar síntomas similares a los de la ebriedad, como confusión, mareos, dificultad para hablar y falta de coordinación.

A partir de lo sucedido, el fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, solicitó la imputación de Moreno Mira por el delito de lesiones. El pedido fue aceptado por el juez Javier Figuerola, quien dispuso una serie de medidas cautelares.

Entre ellas, el imputado no podrá salir de la provincia sin autorización judicial, tiene prohibido acercarse a la víctima y deberá someterse al proceso de investigación en curso.

El caso generó impacto por la violencia desplegada y por el error de interpretación que derivó en una agresión, evidenciando cómo una situación de salud puede ser confundida y desencadenar consecuencias graves.