Argentina marcó un récord en investigación clínica: en nueve meses ya superó todo 2025

Argentina alcanzó un nuevo récord en investigación clínica y antes de terminar el año ya superó toda la actividad registrada durante 2025. Entre enero y septiembre de 2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó 291 estudios de farmacología clínica , uno más que los 290 aprobados durante los doce meses del año pasado.

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El salto es todavía más significativo en la comparación interanual: las autorizaciones aumentaron 36% respecto del mismo período de 2025 . Se trata de investigaciones destinadas a determinar la seguridad, eficacia y dosis de medicamentos y nuevos tratamientos antes de que puedan incorporarse de manera más amplia a la práctica médica.

El dato coloca al país ante una oportunidad que excede el plano científico. La investigación clínica genera demanda de médicos, investigadores, bioquímicos, enfermeros, coordinadores y otros profesionales especializados , moviliza servicios tecnológicos y permite captar inversiones internacionales vinculadas con el desarrollo de nuevos medicamentos.

Uno de los puntos fuertes de Argentina es su infraestructura. El país cuenta con una red de más de 700 centros de salud que participaron en investigaciones clínicas durante los últimos años y que permiten desarrollar ensayos en diferentes especialidades y regiones.

Durante 2025 había 1.188 estudios clínicos activos en el país: 290 habían sido autorizados ese año y otros 898 provenían de períodos anteriores. Estos últimos incorporaron a más de 80.000 participantes , con un promedio cercano a 97 personas por investigación. La oncología concentró alrededor del 30% de los ensayos, mientras que infectología y cardiología encabezaron la cantidad de pacientes incluidos.

Ahora, con 291 nuevas autorizaciones en solo nueve meses, 2026 ya estableció una nueva referencia incluso antes de computar el último trimestre.

US$8.000 millones para potenciar la investigación clínica

El crecimiento aparece además en un contexto de fuerte interés inversor. En mayo, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció un programa de inversiones por US$8.000 millones durante seis años, destinado precisamente a fortalecer la investigación clínica en Argentina.

La iniciativa contempla ampliar investigaciones biomédicas de alta complejidad, incorporar tecnología y reforzar la articulación entre centros públicos y privados. En agosto, el Ministerio de Salud y CAEMe firmaron además un acuerdo de colaboración para generar mejores condiciones para que el país pueda captar más estudios internacionales.

No significa que las 291 autorizaciones sean consecuencia directa de ese anuncio de inversión, pero ambos datos forman parte de una expansión del sector que busca posicionar al país como un polo regional para el desarrollo de medicamentos y nuevas tecnologías sanitarias.

Qué puede significar para los pacientes

Los ensayos clínicos constituyen una etapa fundamental para determinar si un nuevo medicamento, vacuna o tratamiento es seguro y eficaz, además de establecer dosis y compararlo con terapias ya disponibles.

La expansión de esta actividad puede ofrecer a determinados pacientes la posibilidad de participar, bajo protocolos estrictos y supervisión médica, de investigaciones sobre tratamientos que todavía se encuentran en desarrollo. A la vez, permite capacitar a profesionales y fortalecer centros médicos con tecnología y experiencia especializada.

ANMAT también actualizó durante los últimos meses su marco regulatorio. En 2025 adoptó estándares internacionales de Buenas Prácticas Clínicas alineados con el Consejo Internacional de Armonización (ICH) y durante 2026 avanzó en mecanismos para agilizar, entre otros procesos, el ingreso de insumos necesarios para los estudios sin eliminar las exigencias de calidad y seguridad.

El desafío ahora es llevar más estudios al interior

Pese al récord, existe todavía una fuerte concentración geográfica. Datos difundidos por el Ministerio de Salud indican que el 88% de los ensayos clínicos se realiza en instituciones privadas y más del 79% se concentra entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Por eso, uno de los próximos objetivos será ampliar la participación de hospitales públicos y centros del interior. En septiembre, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud firmó un acuerdo con Bristol Myers Squibb para identificar barreras y fortalecer capacidades de investigación en hospitales nacionales.

La ANMAT cerró los primeros nueve meses de 2026 con 291 estudios de farmacología clínica aprobados, un 36% más que un año atrás y por encima de todo el registro de nuevas autorizaciones de 2025.