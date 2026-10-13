El mapa de la mora en Argentina: San Juan entre las provincias con mayor atraso en los pagos

La situación financiera de las familias argentinas refleja fuertes contrastes a lo largo y ancho del país, y San Juan no es la excepción. Según un reciente informe elaborado de manera conjunta por la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la provincia registra un nivel de endeudamiento por persona sustancialmente inferior a la media nacional, aunque contrarrestado por un elevado índice de morosidad que la ubica entre las jurisdicciones más comprometidas en el cumplimiento de los pagos.

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El relevamiento, correspondiente a los datos del mes de agosto, analiza el financiamiento a las personas físicas, el monto adeudado promedio y la calidad de las carteras en cada provincia. A nivel nacional, la deuda promedio alcanza los $4,9 millones por deudor, mientras que la mora trepó al 18,4% del crédito total.

En el mapa nacional del crédito, San Juan se ubica entre las provincias con menor nivel de endeudamiento promedio por persona, con un registro de $3,3 millones. Este monto posiciona a la provincia en el lote inferior junto a Formosa ($2,9 millones), Santiago del Estero ($3 millones) y Misiones ($3,3 millones), y lejos de los distritos con mayores pasivos como Tierra del Fuego ($8,6 millones) o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($7,2 millones).

Sin embargo, la capacidad de pago de los deudores sanjuaninos muestra signos de deterioro significativo. San Juan se posiciona en el quinto lugar del ranking nacional de mora, con un 22,6% de irregularidad en los créditos informados, superando holgadamente la media nacional (18,4%). El podio de las provincias con mayor mora lo encabezan La Rioja (26,2%), Santa Cruz y San Luis (ambas con 24,2%), y Catamarca (23,4%).

A nivel general, el financiamiento a personas físicas en Argentina alcanzó en agosto los $101,9 billones, lo que representa un modesto crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,9% interanual. No obstante, el dato más crítico es que el nivel de irregularidad crediticia acumuló 22 meses consecutivos de suba, registrando un aumento de 9,8 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2025.

El informe desglosa la mora en dos categorías claves:

Mora total: Alcanza el 18,4% del crédito informado.

Mora irrecuperable: Representa el 7,8% del total de la cartera.

Mora operativa: Excluyendo las deudas irrecuperables, la mora operativa se situó en un 10,6%, mostrando un leve alivio de 0,4 puntos porcentuales respecto a julio.

En términos generales, el 27% de las personas con deudas en el país registra al menos un saldo irregular, una cifra que aumentó 8 puntos porcentuales en el último año.

Fintech y créditos no bancarios duplican el riesgo

Otro de los puntos destacados de la investigación es la marcada brecha en la calidad del pago según la entidad otorgante. Los proveedores no financieros de crédito (como las plataformas fintech y comercios) presentaron un nivel de morosidad del 31,7%, duplicando el 16,1% que registra el sistema bancario y financiero tradicional.

Aunque los proveedores no financieros concentran solo el 14,8% del crédito total ($15 billones), el incremento interanual de su tasa de mora (+13,9 puntos porcentuales) refleja las mayores dificultades de financiamiento que enfrentan los sectores que recurren a estas alternativas fuera del sistema bancario tradicional ($86,8 billones).