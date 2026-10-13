Argentina se recuperó ante Angola: Ordóñez abrió el camino en una batalla de alto voltaje

Argentina necesitaba algo más que sumar tres puntos después del traspié del debut frente a Francia. Necesitaba recuperar su juego y responder en una noche difícil. Lo hizo con un 4-1 sobre Angola, en la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Mundial Senior Masculino de hockey sobre patines, disputado en el marco de los World Skate Games Asunción 2026.
El seleccionado dirigido por el sanjuanino José Luis Páez encontró rápidamente un partido incómodo. Angola apostó a la firmeza física, los contactos y las disputas de cada bocha para desplazar el desarrollo hacia el roce. Argentina no siempre consiguió escapar de esa propuesta y, en algunos pasajes, decisiones discutibles de la dupla arbitral contribuyeron a elevar la tensión. No obstante, supo sostener la paciencia y administrar mejor la posesión que en su presentación anterior.
Para San Juan hubo un protagonista especial: Lucas Ordóñez, jugador de Argentino de San Juan, abrió el marcador en la primera etapa con una definición que permitió a la Albiceleste tomar la iniciativa. En un plantel con abundante experiencia europea, su aporte conecta directamente esta actuación mundialista con la competencia local sanjuanina.
Lejos de convertirse en un trámite, el partido exigió lectura y temple. Argentina trabajó las posesiones, alternó circulación con aceleraciones y buscó conservar el orden ante un adversario que nunca abandonó su intensidad. Uno de los instantes centrales llegó cuando Juan Cruz “Cacu” Velázquez ingresó específicamente para afrontar un libre directo señalado contra el arco que defendía Constantino “Conti” Acevedo. El arquero respondió con una atajada de enorme valor: impidió que Angola cambiara el pulso emocional del encuentro y permitió que el equipo recuperara equilibrio.
En la parte final apareció la contundencia de Lucas Martínez. Con dos goles en el cierre, el delantero puso distancia en el marcador y le dio al conjunto nacional la tranquilidad que no había encontrado durante buena parte de la noche. El 4-1 fue amplio en las cifras, aunque más sufrido de lo que puede sugerir el resultado.
Argentina había caído 2-1 ante Francia en su estreno. Esta vez mostró una recuperación en el funcionamiento colectivo y, especialmente, en la manera de manejar la bocha y los tiempos. El triunfo permite llegar con otro ánimo a la continuidad del campeonato, con la certeza de que ante rivales de este carácter la lucidez resulta tan importante como la capacidad técnica.
Ficha del partido
World Skate Games 2026 · Campeonato Mundial Senior Masculino · Grupo B · Segunda jornada
Argentina 4 - 1 Angola · Asunción, Paraguay · 13/10/2026.
Datos individualizados: Lucas Ordóñez (apertura del marcador); Lucas Martínez (dos goles finales); Juan Cruz Velázquez (atajada de libre directo). No se atribuye el cuarto gol ni se inventan minutos, faltas, tarjetas o porcentajes de posesión mientras la ficha oficial no los detalle de forma accesible.