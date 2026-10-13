Argentina se recuperó ante Angola: Ordóñez abrió el camino en una batalla de alto voltaje

El seleccionado de José Luis Páez ganó 4-1 en Asunción después de un partido exigente, marcado por el roce físico, un libre directo decisivo y dos goles de Lucas Martínez en el cierre.

Argentina necesitaba algo más que sumar tres puntos después del traspié del debut frente a Francia. Necesitaba recuperar su juego y responder en una noche difícil. Lo hizo con un 4-1 sobre Angola, en la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Mundial Senior Masculino de hockey sobre patines, disputado en el marco de los World Skate Games Asunción 2026.

El seleccionado dirigido por el sanjuanino José Luis Páez encontró rápidamente un partido incómodo. Angola apostó a la firmeza física, los contactos y las disputas de cada bocha para desplazar el desarrollo hacia el roce. Argentina no siempre consiguió escapar de esa propuesta y, en algunos pasajes, decisiones discutibles de la dupla arbitral contribuyeron a elevar la tensión. No obstante, supo sostener la paciencia y administrar mejor la posesión que en su presentación anterior.

Para San Juan hubo un protagonista especial: Lucas Ordóñez, jugador de Argentino de San Juan, abrió el marcador en la primera etapa con una definición que permitió a la Albiceleste tomar la iniciativa. En un plantel con abundante experiencia europea, su aporte conecta directamente esta actuación mundialista con la competencia local sanjuanina.

Lejos de convertirse en un trámite, el partido exigió lectura y temple. Argentina trabajó las posesiones, alternó circulación con aceleraciones y buscó conservar el orden ante un adversario que nunca abandonó su intensidad. Uno de los instantes centrales llegó cuando Juan Cruz “Cacu” Velázquez ingresó específicamente para afrontar un libre directo señalado contra el arco que defendía Constantino “Conti” Acevedo. El arquero respondió con una atajada de enorme valor: impidió que Angola cambiara el pulso emocional del encuentro y permitió que el equipo recuperara equilibrio.

En la parte final apareció la contundencia de Lucas Martínez. Con dos goles en el cierre, el delantero puso distancia en el marcador y le dio al conjunto nacional la tranquilidad que no había encontrado durante buena parte de la noche. El 4-1 fue amplio en las cifras, aunque más sufrido de lo que puede sugerir el resultado.