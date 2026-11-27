Aunque la llegada de extranjeros a la Argentina volvió a crecer y la salida de residentes hacia el exterior continuó en retroceso, el movimiento no alcanzó para revertir el rojo de la balanza turística durante octubre. Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el décimo mes del año cerró con un saldo negativo de 346.200 visitantes internacionales.

En detalle, durante octubre ingresaron al país 745.300 visitantes no residentes, mientras que 1.091.500 argentinos viajaron al exterior. De este modo, si bien se consolida la tendencia observada a lo largo de 2026 —con una brecha que se reduce mes a mes—, el acumulado del período enero-octubre arrastra un déficit de 4.315.000 personas (producto de 4.672.600 ingresos frente a 8.987.500 salidas).

Creció un 13,8% el ingreso de turistas extranjeros El turismo receptivo mostró un incremento interanual del 13,8% respecto de octubre del año pasado. Del total de 745.300 visitantes que arribaron al país, 443.400 fueron turistas (pernoctaron al menos una noche) y 302.000 fueron excursionistas.

Principales países de origen: Brasil lideró el ranking con el 21,6% de los arribos, seguido por el bloque Resto de América ( 15,8% ) y Uruguay ( 15,3% ).

Vías de acceso al país: Vía terrestre: 435.400 visitantes (+5,4% interanual). Vía aérea: 244.600 visitantes (+18,3% interanual). Vía fluvial/marítima: 65.400 visitantes (+9,7% interanual).

Cayó un 11,5% la salida de argentinos al exterior Por el lado del turismo emisivo, la salida de residentes argentinos cayó un 11,5% en la comparación interanual. Los 1.091.500 viajeros se dividieron entre 641.700 turistas y 449.800 excursionistas.