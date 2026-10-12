BTS en Argentina: cómo los espera el fandom local tras las tensiones en Perú y el pedido de RM

La banda surcoreana actuará los días 21, 23 y 24 de octubre. En Perú, tras el caos por ruidos y drones frente al hotel. RM pidió respetar su descanso.

La inminente llegada de BTS a la Argentina genera una enorme expectativa, y no solo por lo musical. Tras los tensos episodios vividos en Perú, que incluyeron presencia de fans en el hotel y un pedido explícito de RM de dejarlos descansar, el Army local busca garantizar una estadía tranquila para la "boy-band" surcoreana.

El esperado regreso del célebre combo formado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se concretará con tres presentaciones los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata, en el marco del BTS World Tour "Arirang". La gira latinoamericana arrancó en Colombia, pasó por Perú y Chile, y culminará en Brasil. Además, la función del 24 de octubre se emitirá en salas de cine de la región. El tour acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, reafirmando el impacto global del septeto.

Tensiones en Perú El ambiente previo a los shows locales está marcado por los incidentes registrados en Lima los días 9 y 10 de octubre. Aglomeraciones en el hotel de Miraflores, drones y punteros laser hacia las ventanas, tumultos urbanos y estafas con entradas afectaron el paso del grupo por ese país. La situación llevó a RM a maniferstarse a través de la plataforma Weverse, donde explicó que el ruido en el hotel de Lima no dejaba descansar al grupo ni al personal, y pidió de manera general a los seguidores de toda Latinoamérica que evitaran congregarse frente a los alojamientos.

¿Doble vara con los fans latinos? El pedido de RM abrió un debate sobre si existe un trato diferenciado hacia el público latinoamericano. Ciertos sectores cuestionaron la rigidez del comunicado argumentando que el acoso de fans también ocurre en Corea, sin recriminaciones tan públicas, interpretando su pedido como una falta de empatía hacia la efusividad latina, algo que el mismo RM se encargó de desmentir.

"El texto que escribí ayer no fue solamente de Perú, en Latinoamérica; fue algo que también pasó en Europa, Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que sucede seguido", tipeó. "¿Cuándo hemos diferenciado a las personas por nacionalidades? Dentro de Army y BTS, todos somos las mismas personas. Me gustaría que ignoren a esas personas que dicen cosas raras y que sigamos manteniendo este amor", agregó Kim Nam-joon.