La animación de Disney , "Hechizo: Bienvenidos a Hexe", se presenta como una nueva propuesta que combina elementos de fantasía, poderes mágicos y lazos familiares. La historia sigue a Billie, una adolescente impulsiva y rebelde que descubre tener habilidades sobrenaturales y es transportada a Hexe, el reino de las brujas.

En este universo, Billie no solo se descubre como una bruja poderosa, sino que también se convierte en el foco de atención de Celeste, la reina del lugar, quien ve en ella una potencial competidora. La trama se desarrolla a través de una serie de "misiones" que la protagonista debe cumplir para desentrañar el origen de sus poderes y la verdad sobre su familia.

A pesar de su atractiva premisa, la película parece quedarse atrapada en una repetición de máximas de autoayuda y personajes diseñados para la venta de mercancía, lo que limita su profundidad y originalidad. La crítica señala que su construcción narrativa se distancia del estándar histórico de Disney.

La relación entre Billie y su madre, Alice, junto a la figura de la abuela y Reina Celeste, conforman el núcleo central de esta historia de tres generaciones de mujeres. El filme explora la dinámica familiar, la ayuda mutua y la recuperación de aspectos de la vida que la maternidad pudo haber pospuesto.

Sin embargo, la película no logra armonizar de manera efectiva el registro de aventura con el desarrollo emocional, sumando referencias tópicas y personajes secundarios sin gran alma, además de chistes simplones que empañan su propuesta general.

La historia de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" se desarrolla en parte en el mundo cotidiano de Ohio, pero se traslada principalmente a Hexe, un reino gobernado por la abuela de Billie, la Reina Celeste. Allí, los habitantes enfrentan desafíos ligados a los planes de la monarca, quien busca utilizar el poder de su nieta para completar un antiguo hechizo.

Billie, además de sus poderes mágicos, descubre su capacidad de volar, un don que la posiciona como una figura central en los acontecimientos. La acompaña Beef, un peculiar gato verde de tres ojos, quien funciona como un nexo entre el mundo humano y el reino mágico, y como un vínculo con el pasado de su madre.

El film se suma a la tendencia de Disney de explorar universos fantásticos con protagonistas femeninas empoderadas, similar a "Encanto" y "Frozen", donde los dones especiales y las habilidades sobrenaturales son elementos fundamentales de la trama.