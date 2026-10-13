    • 13 de octubre de 2026 - 18:47

    Trata de personas: EEUU ubicó a la Argentina en el máximo nivel global de prevención

    El Departamento de Estado incluyó al país en la categoría "Tier 1" de su informe anual, reconociendo el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en la prevención, condena a tratantes y protección de víctimas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos volvió a ubicar a la Argentina en la categoría Tier 1 de su informe anual Trafficking in Persons Report, reafirmando al país en el nivel más alto de cumplimiento de los estándares internacionales mínimos para combatir la trata de personas.

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    La ratificación en el máximo escalafón fue celebrada este martes por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, destacando que el reconocimiento avala los esfuerzos sostenidos durante el último período evaluado en materia de prevención, persecución penal a las redes criminales y asistencia a las víctimas.

    Los logros clave que destaca el informe

    Entre los avances que permitieron a la Argentina sostener la calificación máxima frente al organismo estadounidense, el reporte resalta tres pilares fundamentales:

    Aumento en las condenas: Un incremento sostenido en las sentencias judiciales efectivas contra tratantes y miembros de organizaciones de tráfico humano.

    Fortalecimiento institucional: La creación del Departamento Federal de Investigaciones dentro de la órbita de la Policía Federal Argentina (PFA), enfocado en la desarticulación de redes complejas.

    Controles fronterizos y marítimos: La puesta en marcha de nuevos protocolos de detección de posibles víctimas en pasos fronterizos estratégicos y a bordo de buques pesqueros extranjeros que operan en la región.

    El trabajo operacional es coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual.

    Quiénes integran el selecto grupo "Tier 1"

    Con esta ratificación, Argentina comparte el estatus más alto de la escala internacional junto a un grupo reducido de países de la región y el mundo, entre los que figuran Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Taiwán y Singapur.

    Desde el Gobierno remarcaron que la permanencia en Tier 1 representa tanto un reconocimiento a las fuerzas de seguridad como un compromiso renovado para profundizar las políticas públicas contra la trata sexual y el trabajo forzoso en todo el territorio nacional

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