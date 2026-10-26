UCCuyo: alumnos de Medicina siguen con capacitaciones para perfeccionarse y brindar una mejor atención

Con la iniciativa de perfeccionarse para brindar una mejor atención y estar en sintonía con ‘Una Salud’ que propone una mirada integral que une el cuidado de las personas, animales y el ambiente, alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo participaron de una capacitación en equinoterapia.

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En el marco de las capacitaciones, la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la UCCuyo impulsó un encuentro con la licenciada Carlota Yanzón, del Centro de Equinoterapia “La Paisa” . Esta propuesta de extensión acercó experiencias de la práctica profesional y abrió una reflexión sobre el cuidado integral, en diálogo con el paradigma One Health (Una Salud) y el compromiso ambiental del Proyecto AURA sobre el cuidado del agua que lleva adelante esta universidad.

La iniciativa impulsada desde la dirección de la Licenciatura en Terapia Ocupacional puso en valor una formación abierta al intercambio y al conocimiento de distintas estrategias de intervención. Para los estudiantes, representó una oportunidad de complementar su recorrido académico con experiencias provenientes de un ámbito específico de práctica. Y para los profesionales convocados, ofreció un espacio de encuentro alrededor de una temática compartida.

Su apertura a estudiantes avanzados de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas amplió el alcance de la propuesta y favoreció el diálogo entre trayectorias formativas diversas. En sintonía con Una Salud, esa apertura permite reconocer que el cuidado integral requiere miradas complementarias y responsabilidades compartidas.

El vínculo con “La Paisa” permitió acercar una experiencia concreta a la comunidad universitaria y reafirmó el valor de la extensión como espacio de aprendizaje. La universidad abrió sus puertas a saberes de la práctica y los puso en diálogo con la formación de futuros profesionales de la salud.

“Introducción a la Equinoterapia” se inscribió como una propuesta educativa que busca ampliar conocimientos sin perder de vista el sentido del cuidado. En consonancia con los principios de One Health y con el cuidado ambiental del proyecto AURA, la actividad apostó a comprender que una formación integral también debe considerar a los animales, los entornos y los recursos naturales.

Una experiencia compartida desde la práctica

La participación de Carlota Yanzón acercó al ámbito universitario la experiencia del Centro de Equinoterapia “La Paisa”. Su exposición permitió conocer esta modalidad de intervención y reflexionar sobre el lugar que puede ocupar en un abordaje centrado en las personas.

El carácter introductorio de la actividad fue un rasgo central de la propuesta. No se trató de una instancia de especialización, sino de una oportunidad para ampliar conocimientos, reconocer otros escenarios de trabajo y generar un intercambio entre estudiantes, docentes y profesionales.

Ese vínculo entre universidad y comunidad dio sentido a la jornada. Es decir, poner en circulación experiencias que complementan la formación académica y acercan a los participantes a prácticas desarrolladas fuera del aula.

El cuidado como responsabilidad compartida

El paradigma “One Health”, o “Una Salud”, aporta un marco especialmente pertinente para reflexionar sobre una práctica que vincula a las personas con los animales y con el entorno. Desde esta perspectiva, la salud no se comprende como una realidad aislada. El bienestar humano, la salud animal y las condiciones ambientales forman parte de una trama de relaciones que requiere atención conjunta.

Aplicar esta mirada al análisis de la equinoterapia invita a considerar no sólo los objetivos del abordaje de las personas, sino también el cuidado de los animales que participan y las condiciones del ambiente en el que se desarrolla la actividad. Se trata de ampliar la reflexión sobre la práctica, sin reducir a los animales o al entorno a simples recursos al servicio de una intervención.

En el plano formativo, este enfoque abre preguntas relevantes: cómo integrar el bienestar animal en las decisiones profesionales, cómo reconocer las responsabilidades asociadas al uso de los espacios y cómo promover prácticas coherentes con el cuidado ambiental. Estas preguntas enriquecen una formación que busca comprender a las personas en relación con su entorno y trabajar desde una perspectiva integral.

Del cuidado de la salud al cuidado del ambiente

Esta mirada encuentra un punto de encuentro con el Proyecto AURA (Ahorro y Uso Responsable del Agua) de la UCCuyo. Su Plan de Integración Curricular propone incorporar la sostenibilidad hídrica de manera transversal en la docencia, la investigación y la extensión, con iniciativas vinculadas a las distintas disciplinas y a las realidades de cada territorio.

La relación entre la jornada y el Proyecto AURA se da en un horizonte educativo compartido: formar profesionales capaces de cuidar a las personas y, al mismo tiempo, reconocer su responsabilidad frente al ambiente. El uso responsable del agua constituye una dimensión concreta de ese compromiso institucional, que busca integrar la conciencia ambiental al recorrido universitario.

Desde ese lugar, una propuesta introductoria sobre equinoterapia puede abrir la reflexión acerca del cuidado del agua y de los espacios donde conviven personas y animales. No implica atribuir a la jornada acciones ambientales específicas, sino reconocer su potencial para conectar la formación en salud con una cultura de responsabilidad hacia los recursos naturales.

La UCCuyo ha vinculado, asimismo, el enfoque One Health con el Proyecto Integral AURA y con una cultura del cuidado que articula la protección de la salud y el uso responsable de los recursos. Esa orientación permite situar las actividades de extensión dentro de un compromiso institucional más amplio.