Ofrecimientos Docentes, la app creada por un joven sanjuanino para busca concentrar las oportunidades educativas en un solo lugar

Encontrar los llamados docentes disponibles en San Juan, buscar un profesor particular o difundir una capacitación son algunas de las posibilidades que reúne Ofrecimientos Docentes , una plataforma digital desarrollada por Leonardo de los Ríos, un joven sanjuanino de 24 años que busca facilitar el contacto entre los distintos actores de la comunidad educativa. Así, la app destinada a docentes, familias e instituciones busca reunir en un solo sitio todo lo que necesita saber la comunidad educativa de la provincia.

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Licenciado en Sistemas de Información, el desarrollador lanzó la primera versión de la herramienta en agosto de 2025 con un objetivo concreto: centralizar los llamados docentes en un mismo espacio, siendo una ventaba laboral. Sin embargo, el proyecto fue creciendo y, tras varios meses de trabajo, incorporó nuevas funcionalidades para ampliar sus posibilidades de uso.

El relanzamiento llegó después de una etapa de desarrollo que comenzó en septiembre de este año. La propuesta ahora apunta a reunir en una misma plataforma a docentes y personas interesadas en la enseñanza, familias e instituciones educativas, con herramientas pensadas para las necesidades de cada uno. “Lo que busco es generar una plataforma que sea la que utilice el día a día un docente o una persona interesada en la docencia” , explicó De los Ríos en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La idea es que los usuarios puedan consultar oportunidades, publicar sus perfiles profesionales y establecer contactos; mientras que en le caso de las instituciones contarán un espacio para difundir búsquedas laborales, difundir capacitaciones y otras propuestas vinculadas con la educación.

En sus comienzos, la plataforma estaba enfocada exclusivamente en mostrar las solicitudes de docentes de la provincia para cubrir horas en distintos establecimientos. Con el relanzamiento, el desarrollador amplió sus funciones para que diferentes perfiles puedan interactuar y encontrar respuestas a necesidades concretas.

Una de las novedades comentada por De los Ríos es la posibilidad de activar alertas para recibir notificaciones cuando se publica un ofrecimiento de interés del usuario. De esta manera, los sanjuaninos pueden mantenerse al tanto de nuevas oportunidades sin tener que revisar constantemente la plataforma.

También se incorporó un espacio para que las instituciones publiquen ofrecimientos y difundan capacitaciones o actividades destinadas a los docentes. La intención es que escuelas, institutos y otras organizaciones vinculadas con la enseñanza puedan aprovechar la herramienta para llegar a potenciales docentes y compartir sus propuestas. “La intención es que también se sumen espacios como escuelas de fútbol e institutos de inglés, por ejemplo, para que puedan publicar sus solicitudes de formadores”, precisó el joven.

Así, lo busca que la herramienta sea especialmente útil para instituciones privadas y organizaciones que no cuentan con los mismos canales de difusión que otras entidades del sistema educativo.

Profesores particulares y una ventana laboral al alcance de las familias sanjuaninas

Otra de las funciones incorporadas está dirigida a las familias que necesitan encontrar profesores particulares para acompañar el aprendizaje de sus hijos o reforzar determinados contenidos.

Los docentes y profesionales que ofrecen clases bajo esta modalidad se pueden registrar y publicar su perfil en el sitio para que las familias puedan conocerlos y contactarlos. La herramienta también contempla la posibilidad de que quienes buscan un profesor publiquen una solicitud cuando no encuentran una opción que se ajuste a sus necesidades.

A partir de esa publicación, otros usuarios pueden responder y ofrecer sus servicios, lo que abre una vía de contacto entre quienes necesitan apoyo educativo y quienes están en condiciones de brindarlo.

El sistema también permite registrarse con un perfil docente sin que necesariamente se cuente con un título específico de profesor. Según explicó el desarrollador, la propuesta contempla a profesionales que dan clases y a estudiantes avanzados que buscan desempeñarse en ese ámbito, además de quienes ofrecen apoyo particular.

El objetivo de ampliar la herramienta y sumar instituciones aliadas

La recepción de la primera versión fue positiva, según contó De los Ríos. En ese momento, el servicio se limitaba a reunir ofrecimientos docentes, pero la respuesta de los usuarios y las posibilidades de crecimiento lo impulsaron a sumar nuevas funciones. El propósito actual de la plataforma es que se convierta en un espacio de consulta habitual para quienes trabajan en educación o están interesados en incorporarse al sector. Además, la intención del joven es acercarse a instituciones para que nutren de información la herramienta.

“Todos los actores de la educación convergen en la misma plataforma”, resumió sobre el espíritu de la propuesta.

La herramienta se puede utilizar desde un enlace web y también se puede instalar como una aplicación web descargable, sin necesidad de recurrir a una tienda de aplicaciones ingresando al sitio ofrecimientosdocentes.com.ar. Además, el proyecto cuenta con un perfil de Instagram @ofrecimientos.docentes, desde el que se puede seguir su actividad y conocer las novedades.