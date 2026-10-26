Tuvo la idea cuando era estudiante y la concretó al recibirse: Francisco Tejada y la app que busca cuidar el bolsillo de los sanjuaninos

Comparar precios antes de salir de compras puede convertirse en una herramienta para cuidar el bolsillo, especialmente cuando cada diferencia cuenta en el presupuesto familiar. Con esa premisa, el sanjuanino Francisco Tejada desarrolló Precios Super San Juan , una aplicación gratuita que centraliza los valores de productos de distintas cadenas de supermercados para facilitar la búsqueda de las opciones más convenientes.

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Licenciado en Sistemas, Tejada asegura que, aunque la aplicación se lanzó hace aproximadamente un mes, la idea comenzó a tomar forma mucho antes, cuando todavía era estudiante universitario. Con el tiempo, el proyecto quedó pendiente hasta que encontró la oportunidad de concretarlo. “Cuando surgió la idea en la universidad pensé que no la iba a poder desarrollar, la veía muy lejana, pero ahora lo pude hacer” , contó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El objetivo, explicó, es aprovechar sus conocimientos profesionales para crear herramientas tecnológicas que estén al alcance de la comunidad y que puedan utilizarse sin pagar por el servicio.

La posibilidad de desarrollar aplicaciones de acceso gratuito para los sanjuaninos comenzó a tomar forma hace aproximadamente un mes, cuando Tejada decidió avanzar con proyectos que tenía en mente. Entre ellos estaba el comparador de precios, una propuesta que nunca había dejado de considerar.

“Pensaba que era muy buena idea, que podía hacerle bien a mucha gente en cualquier contexto económico y político” , recordó sobre el momento en que imaginó la herramienta, durante sus años de formación universitaria.

Con experiencia en el ámbito privado y en la universidad, el desarrollador encontró el tiempo y el espacio necesarios para llevarla adelante. En ese escenario, el desarrollo y la accesibilidad de la inteligencia artificial fue fundamental para poder dar a luz su proyecto y otros más. Así nació Precios Super San Juan, que busca reunir en un mismo sitio información que habitualmente los consumidores deben consultar por separado en las páginas de cada comercio.

La propuesta apunta a simplificar esa búsqueda y permitir que los usuarios puedan revisar las diferencias de valores sobre un mismo producto antes de decidir dónde realizar sus compras.

Cómo funciona Precios Super San Juan

La plataforma compara los valores publicados por cadenas de supermercados y mayoristas que operan en San Juan. Las firmas que forman parte actualmente de la aplicación son Carrefour, ChangoMás, La Anónima, Vea y Átomo.

Según explicó Tejada, el sistema recopila información disponible públicamente en los sitios web de los supermercados y la centraliza para que los consumidores puedan consultar los precios desde un único lugar. En el caso de Carrefour, ChangoMás y La Anónima se consultan con la sucursal de San Juan; mientras que para Vea y Átomo, se exhibe el precio online.

De esta manera, la aplicación funciona como un comparador que permite identificar cuánto cuesta un producto en distintos comercios y evaluar dónde conviene comprarlo. Otro de los aspectos destacados es que no hace falta descargar ninguna aplicación en el celular. Se puede ingresar directamente desde un navegador a través del sitio https://precios-super-sanjuan.vercel.app.

En esta primera etapa, el servicio está orientado a la consulta y comparación de valores. No se trata todavía de una plataforma para concretar compras, sino de una herramienta para buscar información y tomar decisiones antes de ir al supermercado.

Los próximos pasos y el objetivo de llegar a más sanjuaninos

El lanzamiento representa una primera versión del proyecto. Sin embargo, Tejada ya piensa en posibles mejoras para ampliar las funciones disponibles y facilitar aún más la experiencia de los usuarios.

Entre sus planes aparece la posibilidad de incorporar un servicio de delivery y establecer convenios con supermercados. También le gustaría sumar una opción que permita realizar las compras directamente desde la plataforma, e incorporar otros comercios.

La intención es que la aplicación crezca a partir del uso y de las mejoras que puedan incorporarse con el tiempo. En ese camino, Tejada busca que la tecnología no quede limitada al ámbito profesional, sino que también pueda traducirse en soluciones concretas para la vida cotidiana. “Solo quiero que ayude a la comunidad, que sea usable y accesible y que ayude al bolsillo de los sanjuaninos”, resumió.

Con una idea que nació en la universidad y que pudo concretar años después, el licenciado en Sistemas apuesta a que Precios Super San Juan se convierta en una alternativa para quienes buscan comparar antes de comprar y administrar mejor sus gastos.