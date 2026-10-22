    • 22 de octubre de 2026 - 08:55

    Detuvieron en Caucete a un hombre acusado de conectarse ilegalmente a la red eléctrica

    Fue sorprendido por personal de la distribuidora y una policía de servicio adicional mientras manipulaba un medidor desconectado en una galería comercial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 39 años fue aprehendido el miércoles en Caucete, acusado de reconectar sin autorización el suministro eléctrico de un medidor que figuraba desconectado en el sistema de la empresa distribuidora. La causa quedó caratulada como hurto de energía eléctrica y tramita bajo el procedimiento especial de flagrancia.

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    Según la información oficial, una agente policial que cumplía servicio adicional en la distribuidora eléctrica DECSA salió esa mañana, cerca de las 9:00, junto a dos operarios de la empresa en una unidad destinada a detectar fraudes en medidores. El equipo fue hasta la galería «Virus», ubicada en calle Coronel Dupuy e Ignacio de la Rosa, para verificar los medidores del lugar.

    Alrededor de las 11:10, al regresar, observaron en el gabinete donde se ubican los medidores a un hombre que manipulaba con herramientas el medidor número 3. De acuerdo con el sistema, ese suministro figuraba desconectado. Además, la caja del medidor estaba fuera de su lugar y el hombre, con un destornillador, realizaba la conexión sin autorización de la empresa.

    Cuando le advirtieron que se trataba de un hecho ilegal, el hombre se retiró del lugar sin prestar atención y manifestó que iría a la empresa a pagar la deuda. Poco después, personal administrativo de la distribuidora informó que el mismo hombre se había presentado en sus oficinas. Allí, el personal policial que cumplía el adicional procedió a su aprehensión. Se trata de Emanuel De los Santos, de 39 años, con domicilio en el departamento Caucete.

    La policía se comunicó con la unidad de abordaje territorial, que, al tomar conocimiento de la situación, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El caso quedó vinculado a un legajo caratulado «hurto de energía eléctrica», con intervención de la UFI Flagrancia.

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