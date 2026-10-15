Caucete: la plaza en un sector clave del departamento que se convirtió en un peligro por su mal estado

Una imagen vale más que mil palabras. Un vistazo es suficiente para suponer que el paseo lleva años de falta de mantenimiento y abandono, convirtiéndose en un verdadero peligro por su mal estado. Es la Plaza del Barrio Área 2 , frente al Hospital César Aguilar , en el departamento Caucete.

‘Ni siquiera porque está en plena ciudad de Caucete y frente al hospital sirvió para que le municipio recupere esta plaza que lleva años en este pésimo estado. No te dan ganas ni de sentarte a descansar un rato en los bancos rotos y sucios’, dijo María Albarracín, vecina del lugar.

Por su estado de abandono , revelado por el gran deterioro de las instalaciones, este paseo del Barrio Área 2 podría llamarse la ‘Plaza de los restos’. El fundamento: de los diferentes sectores y mobiliario sólo quedan vestigios.

Del playón deportivo sólo sobreviven los arcos de fútbol completamente herrumbrados por efecto del paso del tiempo, del sol y de la lluvia que les consumieron la pintura. El piso de este sector sobrevivió, a diferencia de los v eredines de hormigón del resto del predio que están rotos, dificultando la circulación, especialmente para las personas mayores y las mamás que llevan a sus bebés en el chango. A esto se suma que, en lo que alguna vez fue el espacio parquizado, ahora hay tierra seca, grandes pozos y restos de vidrios.

De lo que al parecer fue un pequeño anfiteatro para ceremonias se puede ver los restos de un monumento de ladrillo dedicado a exvetaranos de guerra y en el que hay vestigios de una placa en honor a Baudilio Bustos , esposo de la Difunta Correa. En este sector aún están de pie y formando un círculo 18 mástiles de metal que, según los vecinos de la zona, los instalaron para colocar banderas de países latinoamericanos, algo que nunca ocurrió.

En esta plaza también sobreviven restos de lo que en una época fue el sistema de iluminación. Sólo quedan las columnas metálicas sin farolas y con los cables de conexión expuestos y alcance de los niños. A esto se suma que en el sector infantil lo único que queda son las estructuras metálicas de los juegos, completamente herrumbradas. Lo mismo sucede con los soportes que, en algún tiempo, contuvieron los basureros.

El paseo, aún cuenta con algunos bancos de hormigón, aunque con roturas, despintados y sucios, que ‘nadie’ usa, según dijeron los vecinos, porque no hay ‘nada lindo’ para mirar en esta plaza.

Los reiterados reclamos de vecinos de Caucete

‘Dan ganas de llorar al ver cómo está la plaza que en una época usábamos para tomar mate en la tarde, pero le sacaron hasta las mesas. Lleva más de 10 años sin ningún tipo de mantenimiento a pesar de que está frente al hospital. Y ya nos cansamos de reclamarle al municipio que la arregle y recupere’, dijo Lucy Mercado, vecina del lugar.

Por su parte, Graciela Farías, dijo que no deja que sus hijos se acerquen a la plaza por miedo a que salgan lastimados. ‘Todo está herrumbrado, los cables de electricidad a la vista y vidrios rotos por todos lados. Es un peligro que jueguen en esta lugar’, dijo la mujer.

La falta de iluminación también convirtió esta plaza en el lugar predilecto de ‘los muchachotes’ que por las noches llegan al lugar a realizar actos vandálicos. ‘Como la plaza está a oscuras los muchachotes se juntan acá para tomar, drogarse y apedrear los portones de los vecinos. A mí me robaron hasta el aparato de aire acondicionado aprovechando la oscuridad. Espero que de una vez por todas, las autoridades municipales escuchen nuestros reclamos’, dijo Lorenza Ibáñez, vecina que vive justo al lado de este paseo.