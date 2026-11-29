El campeón sanjuanino de Ruta repitió la conquista del año pasado en la primera gran clásica de la temporada 2026-27.

Ganador. Rodrigo Díaz se adueñó de dos de las cuatro etapas de la Doble Chepes y retuvo la corona del año pasado en la clásica.

Dos de cuatro etapas, una definición con autoridad en el parcial decisivo y un presente arrollador fueron los argumentos con los que Rodrigo Díaz, de la Municipalidad de Pocito, puso en la ruta para quedarse con la 54º edición de la Doble Chepes que terminó este domingo en el corazón de Caucete. Su tiempo final fue de 9 horas, 50 minutos, 40 segundos, seguido por Juan Pablo Dotti que terminó a solo 5 segundos, mientras que el tercero fue Gerardo Tivani, a 12 segundos en la General de la prueba.

Díaz definió la cuarta etapa al Sprint, luego de los casi 130 kilómetros que incluyeron la largada desde la Difunta Correa y los cinco giros en el céntrico circuito en Caucete. Juan Pablo Dotti, su escolta en la General, lo terminó secundando en el final de esta cuarta etapa.

Una de las primeras clásicas del año que está comenzando en la temporada de Ruta de la FSC superó el medio centenar de inscriptos con tres victorias parciales de la Municipalidad de Pocito y el restante de la Municipalidad de Chimbas. Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero, fue el mejor en la primera etapa. En la segunda, ya en Chepes, apareció la figura de Rodrigo Díaz, mientras que en la tercera etapa, entre Ulapes y Milago, Ramiro Videla -de Pocito- fue el ganador. Llegó el tramo decisivo y Díaz, que viene en racha tras su victoria en la Vuelta del Valle, en el Sur, definió a lo grande para no dejar dudas.

La Doble Chepes comenzó el viernes 27 hastas este domingo 29 y fue en homenaje a Eduardo “Meco” Buffagni, con un recorrido total cercano a los 420 kilómetros divididos en cuatro etapas:

• Etapa 1 (Viernes 27/11 – mañana). Tramo de 125 km entre Caucete y Chepes (con neutralización en Bermejo). Ganador: Exequiel Alarcón (Municipalidad de Chimbas).