En una verdadera batalla futbolística en el Gigante de Arroyito, Rosario Central derrotó por penales a Barracas Central y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura, después de igualar 2-2 en un encuentro que tuvo emociones hasta el último instante.

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El conjunto dirigido por Jorge Almirón debió remontar un resultado adverso, estuvo a pocos minutos de quedarse con la victoria en el tiempo reglamentario y terminó sufriendo más de la cuenta para meterse entre los cuatro mejores del campeonato. Del otro lado, Barracas protagonizó una destacada actuación y llevó la definición hasta los doce pasos.

El Guapo sorprendió a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Orsini aprovechó un centro de Rodrigo Insúa y ganó de cabeza para abrir el marcador. La conquista fue convalidada después de una revisión del VAR, mientras que Rosario Central debió adelantar sus líneas en busca de una igualdad que finalmente llegó a los 34 minutos, mediante una particular jugada.

Ángel Di María ejecutó un tiro de esquina hacia Jaminton Campaz, quien remató de volea con la fortuna de que la pelota se desvió en la espalda de Agustín Sández y terminó dentro del arco defendido por Marcelo Miño. El empate le permitió al conjunto rosarino marcharse al descanso con el marcador igualado.

En el complemento, el Canalla consiguió dar vuelta el resultado a los 21 minutos, nuevamente a partir de una pelota parada ejecutada por Di María. Esta vez, Gastón Ávila anticipó a los defensores visitantes y conectó un potente cabezazo para establecer el 2-1 y desatar el festejo de los hinchas locales.

Cuando Rosario Central parecía encaminarse hacia la clasificación, Iván Tapia sorprendió a los 43 minutos con un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó a Werner. El suspenso se extendió hasta la última acción del tiempo reglamentario, cuando Vicente Pizarro estrelló un disparo contra el travesaño y estuvo a centímetros de darle la victoria al Canalla.

Axel Werner, el héroe de Rosario Central en los penales

Después de 30 minutos de alargue en los que ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí emergió la figura de Axel Werner, quien contuvo dos ejecuciones y resultó determinante para la victoria del conjunto rosarino.

La definición comenzó con una atajada de Marcelo Miño ante Marco Ruben, pero Werner respondió al detener los remates de Jhonatan Candia y Tomás Porra. Rosario Central consiguió sacar ventaja, aunque una nueva intervención del arquero visitante frente a Julián Fernández mantuvo con vida a Barracas hasta la última ejecución.

Nicolás Demartini tuvo en sus pies la posibilidad de prolongar la definición, pero su remate se marchó por encima del travesaño. El Canalla se impuso finalmente por 3-2 en los penales y celebró la clasificación junto a su público.

El próximo rival de Rosario Central en el Torneo Clausura

Con la clasificación asegurada, el equipo de Jorge Almirón enfrentará en semifinales al ganador del encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará este domingo en La Bombonera.

Por la otra llave del campeonato, River e Independiente ya aseguraron sus respectivos lugares y protagonizarán un clásico por el otro boleto a la final del Torneo Clausura, prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata.