El defensor sorprendió con una fuerte declaración tras la clasificación del Millonario a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Independiente.

Martínez Quarta no suma minutos desde su expulsión en el Superclásico frente a Boca.

La victoria de River frente a Instituto en Córdoba no solo significó la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura, sino que también dejó una contundente declaración de Lucas Martínez Quarta, quien aseguró que el equipo terminará el año levantando el trofeo.

Tras el triunfo por 1-0 en Alta Córdoba, el defensor fue abordado por el periodista Luciano Aimar, quien le preguntó qué mensaje quería transmitirles a los hinchas del Millonario de cara a la recta final del campeonato. Lejos de recurrir a las habituales declaraciones de cautela, el marcador central respondió sin titubear: “Nada, que vamos a salir campeones”.

La frase adquirió especial relevancia por el presente futbolístico del propio Martínez Quarta, quien perdió terreno en la consideración del entrenador Leonardo Ponzio. El defensor volvió a ocupar un lugar en el banco de suplentes y no sumó minutos frente al conjunto cordobés. Su última presentación había sido en la derrota ante Boca, cuando fue expulsado durante los primeros minutos del Superclásico.

En su lugar, el cuerpo técnico volvió a apostar por la dupla de centrales integrada por Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero. Pese a su falta de continuidad, el Chino manifestó públicamente su confianza en las posibilidades del plantel de conquistar el campeonato.

River está a dos partidos del título El conjunto de Núñez consiguió su clasificación gracias a un gol de Gonzalo Montiel, en un encuentro en el que generó numerosas oportunidades para ampliar la diferencia, pero desperdició dos penales ejecutados por Sebastián Driussi y Thiago Almada.