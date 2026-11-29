El “Titán” aprovechó los problemas de sus rivales para avanzar y conseguir el resultado que necesitaba para lograr su 19º título en el automovilismo nacional.

Como sucedió en varias de las definiciones que protagonizó a lo largo de su campaña deportiva, en un tramo de la Final del Premio Coronación del Campeonato 2026 del TN Clase 3 parecía que el título no sería para Agustín Canapino. Pero como en tantas otras ocasiones, finalmente el cetro quedó en poder del “Titán”, que se consagró campeón de la categoría por primera vez al terminar 5º en el autódromo de Viedma y así consiguió su 19ª corona en el automovilismo nacional.

El piloto del Salvita Racing largó 7º, justamente la posición que le aseguraba la obtención del campeonato aún si Julián Santero (VW Virtus), que partió desde el 9º lugar, lograba la victoria. Ese escenario inicial se modificó rápidamente, en la largada: el mendocino se tiró a superar al arrecifeño, que dejó un hueco, en la curva 1. Tras un toque que puso de costado al Chevrolet Cruze (y que tuvo como perjudicado colateral a Leonel Pernía, quien al mismo tiempo doblaba por afuera), Santero quedó 4º y Canapino, 8º.

“Lo único que sentí fue un golpe fuerte de atrás. A mi criterio era para sancionar; un golpe atrás es siempre sancionable, más cuando chocás a dos rivales. Cuando vi que la sanción no venía me dediqué a concentrarme, tratar de ir a buscar los puestos necesarios, esperando las situaciones de carrera para evitar un toque que me deje afuera”, señaló Canapino en AM590 Continental y Campeones Radio.

De todos modos, las posiciones en las que quedaron tras el toque consagraban al “Titán”. Pero cuando en la 7ª vuelta el piloto del Ambrogio Racing saltó a la punta tras superar en una misma maniobra a Mauricio Lambiris (Ford Focus) y a Facundo Chapur (Honda Civic), el título cambiaba de manos, ya que Canapino seguía 8º y no podía avanzar. Un toque de Lucas Vicino (Toyota Corolla) a José Manuel Urcera (Honda Civic) en el 9º giro le permitió al de Arrecifes ganar dos lugares. Tres vueltas más tarde, la rotura de un neumático en el Focus del uruguayo dejó 5º a Canapino. El panorama del campeonato había cambiado nuevamente, ahora en favor del piloto de Chevrolet, y por última vez.