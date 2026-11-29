Sportivo Desamparados empata 0-0 frente a Pacífico de General Alvear, Mendoza, por la final de vuelta de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

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El encuentro se disputa en el estadio Héctor Moncada, conocido como el Gigante de Cemento, con el arbitraje de Diego Saúl Novelli. Tras el empate sin goles registrado el pasado lunes en El Serpentario, el conjunto sanjuanino busca una victoria que le permita consagrarse campeón regional y acceder a la instancia decisiva por el ascenso al Federal A.

El plantel dirigido por Mauricio Del Cero viajó este sábado hacia territorio mendocino, luego de recibir el respaldo de sus simpatizantes durante un multitudinario banderazo en San Juan. La revancha se desarrolla sin público visitante, en medio de un operativo de seguridad que incluyó controles policiales en las rutas de acceso a General Alvear.

Estadio: Héctor Moncada, General Alvear, Mendoza.

Qué necesita Desamparados para seguir en carrera por el ascenso

Luego de la igualdad sin goles en el encuentro de ida, el conjunto sanjuanino necesita ganar por cualquier diferencia para conseguir la clasificación directa a la final interregional. En caso de mantenerse la igualdad durante los 90 minutos, la serie se resolverá mediante una definición por penales.

El ganador se consagrará campeón de la Región Cuyo y disputará la final interregional por el ascenso al Torneo Federal A, programada para el próximo 20 de diciembre, a partido único y en un escenario neutral.

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