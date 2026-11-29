El predio Elite Club albergó una verdadera fiesta del fútbol femenino sanjuanino durante la disputa de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga F7 . Con partidos de una intensidad superlativa, definiciones por penales no aptas para cardíacos y festejos emparentados con ascensos históricos, la jornada dejó definido el mapa final del certamen en las tres categorías.

La hora de la verdad en la Liga F7: el mapa completo de los playoffs en las tres categorías

La Liga F7 tiene semifinalistas: cómo quedaron los cruces en las tres categorías

A continuación, la síntesis completa de lo sucedido en cada divisional, el análisis de las finales por venir y la programación de los cruces de promoción.

La máxima divisional ofreció dos batallas épicas sobre el césped de Rawson. Por un lado, la jerarquía del multicampeón; por el otro, la temple de un perseguidor que nunca bajó los brazos para dar el golpe del fin de semana.

Categoría A (Copa DIARIO DE CUYO): La Scabioneta y Bianconeri reeditan la gran final

En el primer cruce, Bianconeri firmó la hazaña al eliminar en una tanda de penales electrizante al puntero de la fase regular, Ankara FC . En los 50 minutos reglamentarios, igualaron 3 a 3 en un ida y vuelta de emociones constantes: Natalia González (3'), Pía Comoglio (13') y Josefina Putruele (29') anotaron para Ankara, mientras que Martina Romarión (7'), Erica Félix (2') y Victoria Garay (9') convirtieron para Bianconeri. En la definición por penales, Bianconeri mostró una serenidad absoluta y se impuso por 6 a 5, sacando boleto a la gran final.

Por la otra llave, La Scabioneta revalidó su mística copera y derrotó por 3 a 2 a Fénix F.C. La capitana Jeniree Espin se convirtió en la gran heroína del encuentro al marcar un doblete descollante (17' y 22'), acompañada por la conquista de Macarena Pereyra (16'). Fénix vendió carísima la derrota con los goles de Camila Fernández Pontoriero (10') y Evelin Quilpatay (6'), pero no le alcanzó para frenar el envión del tricampeón.

LA SCABIONETA. Las multicampeonas son nuevamente finalistas tras eliminar a Fénix.

La Gran Final: una revancha histórica

El choque decisivo de la Categoría A reeditara la inolvidable final de la Liga Apertura 2026 entre La Scabioneta y Bianconeri. En aquel cruce legendario, el triunfo quedó en manos de "La Scabio" tras una dramática serie de penales que finalizó 8 a 7, luego de haber levantado múltiples match points en contra con una actuación brillante de su arquera Verónica Quiroga.

La Scabioneta llega a esta instancia con la oportunidad histórica de conquistar su cuarto título de liga sobre ocho torneos disputados , consolidando una hegemonía sin precedentes en San Juan.

llega a esta instancia con la oportunidad histórica de conquistar su , consolidando una hegemonía sin precedentes en San Juan. Bianconeri, en tanto, afronta nuevamente la posibilidad de dar la vuelta olímpica y levantar la copa por primera vez en su historia.

Tercer y Cuarto Puesto

El duelo por el podio de la máxima categoría enfrentará a dos potencias con rica historia en el torneo: Ankara FC vs. Fénix F.C.

Ankara (campeón en una oportunidad) vuelve a disputar el encuentro por el tercer puesto, tal como ocurrió el certamen anterior (donde venció a United FC, equipo eliminado en esta edición en cuartos de final a manos de Fénix).

Fénix F.C., que venía de ser subcampeón en el Torneo Clausura 2025, buscará subirse al podio.

Categoría B: Pandora y Capra abrochan el ascenso a la "A"

La segunda división celebró por partida doble en semifinales, ya que obtener el pasaje al duelo por el título significaba automáticamente asegurar el boleto directo a la Primera Categoría.

En el primer turno, Pandora FC derrotó por 3 a 1 a Puntineras Estudiantil. Maira Morales ratificó su racha goleadora marcando un doblete decisivo (13' y 16'), sellado por la conquista de Elizabeth Molina (28'). Victoria Riveros (21') había anotado el descuento para el conjunto estudiantil. De esta manera, el equipo integrado mayoritariamente por profesionales de la salud logró consumar su ansiada revancha: tras sufrir el descenso el torneo pasado, vuelve de inmediato a la Categoría A por la puerta grande.

En la otra semifinal, Capra superó por 1 a 0 a Champagnat en un encuentro táctico y cerrado que se definió gracias al solitario gol de Giuliana Naccarato a los 20 minutos de juego. Con este triunfo, Capra escribió la página más gloriosa de su historia institucional al clasificarse a la final y sellar su primer ascenso histórico a la Categoría A.

Categoría C: Atlético Minerva y Adovitas festejaron el título de finalistas y el ascenso

La categoría de iniciación ratificó la enorme paridad de su desarrollo con dos encuentros apasionantes que consagraron a las dos mejores escuadras rumbo al ascenso a la "B".

Atlético Minerva dio la nota al superar por 2 a 1 a San Birrence. Ailén Mercado abrió la cuenta al minuto de juego y Camila Hehn amplió la diferencia a los 7', mientras que Delfina Quintero (19') marcó el descuento para San Birrence.

En el segundo cruce, Adovitas mostró una contundencia implacable al golear por 3 a 0 a Fundamentalistas. Un doblete de Guada Jeraldo (1' y 21') y una conquista de Agostina Belelli (15') decretaron el triunfo definitivo.

Tanto Atlético Minerva como Adovitas disputarán la gran final de la Copa de Bronce con la tranquilidad de haber asegurado su presencia en la Categoría B para la próxima temporada.

El mapa de las Promociones: permanencia y ascensos al límite

Junto con las finales por el título, la jornada decisiva incluirá los cruces de promoción por la permanencia y el ascenso entre divisionales.

Promoción Categoría A vs. Categoría B

Atlético Madera (A) vs. Puntineras Estudiantil (B): Atlético Madera cuenta con ventaja deportiva por provenir de la categoría superior. En caso de empate al cabo del tiempo reglamentario, Madera mantendrá la categoría.

Atlético Madera cuenta con por provenir de la categoría superior. En caso de empate al cabo del tiempo reglamentario, Madera mantendrá la categoría. Club de Amigas (A) vs. Champagnat (B): Este cruce no cuenta con ventaja deportiva. En caso de paridad en los 50 minutos, la plaza en la máxima categoría se definirá directamente mediante tiros desde el punto penal.

Promoción Categoría B vs. Categoría C

La Fiori (B) vs. Fundamentalistas (C)

Margaritas (B) vs. San Birrence (C)

La mesa está servida para un cierre de temporada espectacular en el predio Elite Club, donde el fútbol femenino de San Juan coronará a las nuevas campeonas de la Liga F7.