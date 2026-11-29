El binomio fue sólido ganador en la categoría UTV y conquistaron doble corona: el SARR y el Argentino de Rally Raid.

A fondo. El UTV de Benavides y Sisterna fue dominador absoluto en los trazados de San Juan.

Ganadores. Benavides y Sisterna se quedaron con todo en el paso del SARR por San Juan.

En una contundente muestra de conducción sin puntos débiles, el binomio Kevin Benavides y Lisandro Sisterna terminaron ganando la última etapa del SARR que pasó por San Juan en cinco parciales para ser campeones por partida doble.

En el último parcial de la prueba que desde el jueves pasado se asentó en San Juan recorriendo distintos trazados, Benavides y Sisterna demostraron su dominio al cerrar la prueba con un tiempo final de 10:13:15.776. El UTV del Ferioli Racing Team fue demoledor para el resto, ya que el segundo en la clasificación General, la dupla Macua-López terminó con un tiempo total de 11:28:45.431, lejos de los campeones.

El piloto cordobés Jeremías Pascual (Kove) lideró la clasificación general y se consagró ganador de la competencia tras completar la jornada final, escoltado en tramos clave por pilotos como el chileno Ruy Barbosa, Nicolás Mana y Joaquín Debeljuh Taruselli. En cuatriciclos (Q1) encabezaron la lucha Agustín Cadamuro, Lucas Domínguez e Isidro Fernández, mientras que en camionetas dominó el chaqueño Carlos Verza. Mientras que en los autos, el chaqueño Carlos Verza fue el primero en la Clasificación General.

En la hoja de ruta del futuro inmediato de Kevin Benavides aparece primero la participaciòn en el Rally de San Juan en este mes entrante y luego, el enorme desafìo del Rally Dakar comenzando ya el 2027.

El paso del SARR por San Juan terminó siendo una gran fiesta del deporte motor. La competencia constó de 5 etapas (más de 1.200 kilómetros totales entre especiales cronometrados y enlaces) con la participación de motos, cuatriciclos (quads), autos, UTV y la categoría Baja. La carrera contó con dos vivacs principales -El Pinar en Rivadavia y la Plaza de Media Agua en Sarmiento- y tuvo su cierre en el Parque de Rivadavia.