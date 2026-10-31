El equipo Senior de Desamparados recibe a Sportivo Pampeano por los octavos de final de la Copa Federal

El conjunto sanjuanino se juega un cruce clave este domingo en casa con la ilusión de avanzar a la siguiente fase y el gran objetivo de meterse entre los mejores del certamen nacional.

Este domingo desde las 10 de la mañana, el estadio El Serpentario se vestirá de gala para albergar un compromiso decisivo. Desamparados Senior +50 se medirá ante el Club Sportivo Pampeano en el marco de los octavos de final de la Copa Federal, en un encuentro donde los sanjuaninos buscarán hacerse fuertes de local para dar un paso trascendental en el torneo.

El valor de la entrada general se fijó en 3 mil pesos, un monto accesible pensado para que toda la familia puyutana asista al encuentro. Al respecto, el histórico referente del club, Pato Mallea, hizo extensiva la invitación a todo el público para que acompañe al equipo, recordando que el apoyo en las tribunas es vital y que, además, la recaudación es fundamental para poder costear los elevados gastos que demanda un torneo de esta magnitud.

El desafío no es menor. El ganador de esta llave tendrá por delante un panorama exigente, ya que en las instancias siguientes se medirá contra alguno de los pesos pesados procedentes de los cruces bonaerenses (como Huracán, Tristán Suárez, Racing, Boca Juniors, Independiente o San Lorenzo, entre otros). De hecho, ya se palpita que, en caso de conseguir la clasificación, el Víbora deberá preparar las valijas para viajar a Buenos Aires.