    • 31 de octubre de 2026 - 14:06

    El equipo Senior de Desamparados recibe a Sportivo Pampeano por los octavos de final de la Copa Federal

    El conjunto sanjuanino se juega un cruce clave este domingo en casa con la ilusión de avanzar a la siguiente fase y el gran objetivo de meterse entre los mejores del certamen nacional.

    Sportivo Desamparados.

    Sportivo Desamparados.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo desde las 10 de la mañana, el estadio El Serpentario se vestirá de gala para albergar un compromiso decisivo. Desamparados Senior +50 se medirá ante el Club Sportivo Pampeano en el marco de los octavos de final de la Copa Federal, en un encuentro donde los sanjuaninos buscarán hacerse fuertes de local para dar un paso trascendental en el torneo.

    Leé además

    corazon verde, camiseta distinta: los jugadores formados en puyuta que buscaran la gloria con minero

    Corazón verde, camiseta distinta: los jugadores formados en Puyuta que buscarán la gloria con Minero
    puyuta ya vive la revancha: arranco la venta de entradas para el cruce entre desamparados y union por el regional

    Puyuta ya vive la revancha: arrancó la venta de entradas para el cruce entre Desamparados y Unión por el Regional

    El valor de la entrada general se fijó en 3 mil pesos, un monto accesible pensado para que toda la familia puyutana asista al encuentro. Al respecto, el histórico referente del club, Pato Mallea, hizo extensiva la invitación a todo el público para que acompañe al equipo, recordando que el apoyo en las tribunas es vital y que, además, la recaudación es fundamental para poder costear los elevados gastos que demanda un torneo de esta magnitud.

    El desafío no es menor. El ganador de esta llave tendrá por delante un panorama exigente, ya que en las instancias siguientes se medirá contra alguno de los pesos pesados procedentes de los cruces bonaerenses (como Huracán, Tristán Suárez, Racing, Boca Juniors, Independiente o San Lorenzo, entre otros). De hecho, ya se palpita que, en caso de conseguir la clasificación, el Víbora deberá preparar las valijas para viajar a Buenos Aires.

    Más allá de la alta tensión competitiva y el juego dentro de la cancha, la jornada dominguera cerrará con el espíritu de camaradería tradicional que caracteriza a la categoría: una vez finalizado el encuentro, ambos planteles compartirán un tercer tiempo para afianzar los lazos de amistad a través del fútbol.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Sportivo Desamparados.

    Desamparados goleó a Marquesado, clasificó a la final y buscará la gloria en el Clausura

    Leandro Domínguez dirigirá Desamparados-Unión.

    Desamparados-Unión: una terna cordobesa dirigirá la revancha del clásico sanjuanino por el Regional Amateur

    Imagen ilustrativa.

    Por falta de policías, se postergó el partido de Desamparados-Unión por el Regional y se suspendió la final de la B

    todo o nada en puyuta: desamparados y marquesado, mano a mano por el pasaje a la final del clausura

    Todo o nada en Puyuta: Desamparados y Marquesado, mano a mano por el pasaje a la final del Clausura