[VIDEO] ¡Qué golazo! Sacando del medio, un pibe sanjuanino surgido en Desamparados hizo un gol que se hizo viral

Santiago Arias protagonizó una de esas jugadas que rápidamente recorren las redes sociales. El delantero sanjuanino de 19 años, surgido de las inferiores de Sportivo Desamparados , aprovechó el saque desde la mitad de la cancha para sacar un remate de larga distancia y convertir un verdadero golazo ante Defensa y Justicia.

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La particularidad de la jugada estuvo en que Arias debía poner nuevamente la pelota en movimiento después del gol del conjunto de Florencio Varela. Cuando se acomodó para sacar del medio, el atacante observó que el arquero rival estaba adelantado y no lo dudó: le pegó directamente desde el círculo central.

La pelota viajó por encima del arquero y terminó dentro del arco, desatando la celebración de sus compañeros y convirtiendo al delantero sanjuanino en protagonista de uno de los goles más llamativos de la fecha en el Torneo Proyección .

Pero el festejo tuvo otro detalle especial. Arias se llevó las manos a las orejas y realizó el Topo Gigio , la celebración que popularizó Juan Román Riquelme. Así, el juvenil completó una escena que rápidamente se volvió viral.

Para Arias no se trató solamente de una jugada espectacular. Fue su segundo gol en 10 partidos disputados en el Clausura del Torneo Proyección , una competencia en la que busca seguir sumando experiencia y minutos con la camiseta de Quilmes.

El delantero nació en San Juan el 29 de junio de 2007 y dio sus primeros pasos en el fútbol en Sportivo Desamparados, club en el que realizó buena parte de su formación. Su crecimiento fue rápido y, con apenas 15 años, tuvo la oportunidad de debutar en Primera División con Alianza de San Juan.

Después de ese temprano estreno en el fútbol grande sanjuanino, Arias continuó su carrera en Quilmes, donde actualmente integra la Reserva y las divisiones inferiores del club.

Ahora, su nombre volvió a aparecer en escena por una definición poco habitual: un gol desde el saque del medio, aprovechando el adelantamiento del arquero y con un festejo bien al estilo Riquelme. Una jugada que convirtió a un delantero sanjuanino surgido de Desamparados en protagonista de un video que no tardó en multiplicarse en las redes.