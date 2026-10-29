Polémica por el nuevo formato de la Liga: Estudiantes aclaró que no votó a favor y respaldó a River

La aprobación del nuevo formato de la Liga Profesional para 2027 sumó un inesperado capítulo horas después de la reunión dirigencial. Estudiantes de La Plata emitió un comunicado oficial para aclarar que no votó a favor del proyecto y ratificó que su postura coincide con la de River, el único club que pudo expresar formalmente un voto negativo durante el encuentro.

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La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: todos contra todos y River fue el único que votó en contra

La aclaración apareció después de que durante las primeras horas circularan distintas interpretaciones sobre cómo había quedado conformada la votación. El proyecto obtuvo 28 votos afirmativos , River votó en contra y Estudiantes estuvo presente, pero su representante no tenía facultades para participar del sufragio. Por ese motivo, técnicamente el Pincha no integró ni el bloque favorable ni el voto negativo.

En el comunicado, el club explicó que estuvo representado en el Comité Ejecutivo por el dirigente Juan Martín Cerolini , aunque aclaró que “no se encuentra habilitado para participar de las votaciones”. La situación está relacionada con las suspensiones que afectan a Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella, quienes son los representantes habilitados de la institución ante la Liga.

Pero Estudiantes fue todavía más lejos y dejó explícita su posición respecto del proyecto aprobado. A través de su presidente, Juan Sebastián Verón , la institución “ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate” y reafirma su apoyo a propuestas que, según expresó, permitan mejorar el fútbol argentino.

La publicación buscó despejar cualquier interpretación que ubicara al club platense entre quienes acompañaron el nuevo formato. La postura oficial quedó así delimitada: Estudiantes no votó porque no podía hacerlo, pero políticamente se ubicó junto a River en el rechazo al proyecto .

Estudiantes aclaró públicamente que no participó de la votación y ratificó su respaldo a la postura que sostuvo River. Foto: captura x (@EdelpOficial)

La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: todos contra todos y River fue el único que votó en contra

Qué pasó realmente en la votación

Durante la reunión realizada en Puerto Madero participaron representantes de los 30 clubes de Primera División. El nuevo formato obtuvo 28 votos positivos, mientras River fue el único que pudo votar formalmente en contra. Estudiantes estuvo representado por Cerolini, pero sin derecho a sufragio.

De esta manera, la votación no fue 29 a 1. Tampoco puede contabilizarse a Estudiantes dentro de los votos favorables. El resultado concreto fue 28 a favor, uno en contra y un club sin posibilidad de votar.

River rechazó principalmente la decisión de mantener una Primera División con 30 equipos. El club de Núñez viene reclamando desde hace tiempo una reducción progresiva hasta llegar a 20 participantes, además de modificaciones estructurales en el calendario y la organización del fútbol argentino.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, explicó al finalizar la reunión que River fue el único club que planteó formalmente reducir la cantidad de participantes. Según señaló, entre las demás instituciones no existió consenso para avanzar con una medida que implicaría una fuerte cantidad de descensos.

El nuevo formato fue aprobado pese al rechazo

Más allá de la posición de River y Estudiantes, el cambio quedó aprobado y comenzará a regir en 2027. La Primera División seguirá teniendo 30 clubes, pero desaparecerán las actuales zonas y se implementará un sistema de todos contra todos a lo largo de 30 fechas.

Cada equipo enfrentará una vez a los otros 29 participantes y repetirá únicamente el clásico o emparejamiento asignado. Las primeras 15 jornadas corresponderán al Apertura y, una vez finalizadas, los 16 mejores disputarán los playoffs por el título.

Para el Clausura, la tabla específica volverá a comenzar desde cero y se jugarán las fechas restantes contra los rivales pendientes. Los 16 mejores también clasificarán a una fase eliminatoria. Paralelamente, todos los puntos obtenidos durante las 30 fechas se acumularán en la tabla anual.

Ese esquema permitirá coronar tres campeones durante la temporada: el ganador del Apertura, el ganador del Clausura y el equipo que termine primero en la tabla anual.

River ya no quedó solo en la postura política

Formalmente, River continúa figurando como el único voto negativo porque Estudiantes no tuvo posibilidad reglamentaria de votar. Sin embargo, el comunicado del Pincha modificó la lectura política que había quedado después de la reunión: el Millonario ya no aparece como la única institución que expresó públicamente su rechazo. Estudiantes dejó asentado que hubiera acompañado la posición de River y buscó despegarse de las versiones que lo ubicaban dentro de los apoyos al formato.

La aclaración suma además un nuevo capítulo a la relación de la conducción encabezada por Verón con la estructura dirigencial de la AFA y la Liga Profesional, después de diferentes cruces públicos registrados durante los últimos años. Por ahora, el reglamento para 2027 seguirá adelante. Pero la votación dejó una diferencia que Estudiantes se encargó de remarcar horas después: River fue el único que pudo votar en contra, aunque no fue el único club que estuvo en desacuerdo.