Tras la polémica, Sancor Seguros pidió disculpas por el show de drones a Messi: "El que brilla es solo él"

Sancor Seguros rompió el silencio después de la polémica que provocó su aparición durante el show de drones preparado para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Dos días después de los silbidos y las críticas en redes sociales, la compañía difundió un mensaje que fue presentado como una disculpa por lo ocurrido.

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“ Llenamos el cielo de luces. Y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, Capitán ”, expresó la empresa en una placa difundida a través de sus canales oficiales.

Captura del mensaje publicado por Sancor Seguros tras las críticas recibidas por su aparición en el show de drones dedicado a Lionel Messi.

La controversia se originó el martes 6 de octubre, después del partido entre la Selección Argentina y Benín . Una vez finalizado el encuentro comenzó el espectáculo de drones preparado como parte del homenaje a Messi.

Sin embargo, antes de que aparecieran las figuras dedicadas al capitán, los dispositivos formaron en el cielo el logo de Sancor Seguros , una de las empresas patrocinadoras de la AFA. La reacción fue inmediata: desde distintos sectores del Monumental se escucharon silbidos y abucheos.

Parte del público cuestionó que una marca comercial ocupara un lugar destacado en uno de los momentos más esperados de la despedida. Los videos rápidamente se multiplicaron en redes sociales y la aseguradora quedó en el centro de numerosas críticas.

“Cuando está Leo, el que brilla es solo él”

La repercusión continuó después del partido. Ante la cantidad de mensajes negativos, Sancor Seguros llegó a cerrar los comentarios en algunas de sus publicaciones de Instagram.

Dos días más tarde llegó la respuesta pública. La empresa reconoció que había “aprendido” de lo sucedido y utilizó la frase “Los escuchamos” para dirigirse a quienes cuestionaron la acción publicitaria.

Si bien el comunicado no incluyó literalmente palabras como “perdón” o “disculpas”, diferentes medios interpretaron el mensaje como una disculpa pública y un reconocimiento del malestar que había generado la aparición de la marca.

El posteo cerró con una referencia directa al protagonista de aquella noche: “Gracias siempre, Capitán”.