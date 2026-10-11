Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami tras su emotiva despedida de la Selección

La Pulga marcó dos verdaderos golazos en el 4-0 de Las Garzas sobre DC United por la MLS. El astro rosarino de 39 años mantiene una racha implacable y suma 934 goles en su carrera profesional.

Luego de una noche cargada de emociones en el Monumental donde le puso fin a su gloriosa etapa con la Selección Argentina, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y no tardó en desplegar todo su talento. Este sábado, el capitán fue la gran figura en el triunfo por 4-0 de Inter Miami frente a DC United por la fecha 28 de la MLS, aportando dos definiciones de alto vuelo para sellar la victoria de Las Garzas.

El espectáculo del rosarino comenzó en el inicio del complemento. A los 47 minutos, con el equipo ya en ventaja 2-0 gracias a un doblete previo de Luis Suárez, el atacante uruguayo habilitó a Messi cerca del área chica para que definiera de primera frente al arquero Sean Johnson. Pocos minutos más tarde, a los 60', Leo protagonizó una de sus habituales apiladas individuales: condujo por el centro, dejó a tres defensores en el camino con sus gambetas y sacó un zurdazo esquinado junto a un palo para decretar la goleada definitiva, tras haber estrellado previamente otro remate en el poste.

Con esta actuación, Messi acumula 14 goles en 14 partidos disputados en la presente temporada con la camiseta del conjunto de la Florida, hilvanando además su sexto encuentro consecutivo marcando tantos. En el cómputo general de su carrera, el capitán llegó a los 934 goles en 1.179 cotejos oficiales como profesional, manteniéndose en la persecución de la marca global de Cristiano Ronaldo, quien ostenta 980 gritos con la camiseta del Al Nassr.

A sus 39 años, el astro argentino continúa además al acecho de un hito histórico en la ejecución de pelotas paradas. Tras su reciente golazo de tiro libre frente a Columbus Crew, la Pulga alcanzó los 76 festejos por esa vía y quedó a tan solo dos conversiones de empatar al exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca, máximo anotador histórico en ese rubro con 78 tantos.