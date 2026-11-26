El capitán de la Selección Argentina fue anunciado oficialmente como uno de los protagonistas del partido homenaje al Apache, que se realizará el próximo 20 de diciembre.

Messi volverá al estadio de Boca, donde en 2023 también participó de la despedida de Juan Román Riquelme.

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La despedida de Carlos Tevez tendrá un invitado de lujo: Lionel Messi. La organización del evento confirmó este jueves la participación del capitán de la Selección Argentina en el partido homenaje que se disputará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera.

El anuncio se realizó mediante una placa promocional en la que aparece el rosarino con la camiseta argentina, la Copa del Mundo y la inscripción “Jugador confirmado”. La noticia generó una enorme expectativa entre los hinchas de Boca, que tendrán la oportunidad de ver al campeón del mundo en el estadio xeneize.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adiós Apache Oficial (@adiosapacheoficial) Una despedida repleta de estrellas La presencia de Messi había sido anticipada por el propio Tevez a finales de octubre, durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en Manchester United. En aquella oportunidad también había adelantado la participación de Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca.

Entre las figuras anunciadas para el encuentro también aparecen Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes y el propio Ferdinand. La expectativa ahora pasa por Cristiano Ronaldo, otro de los grandes nombres que pretende reunir el Apache, aunque su participación todavía no fue confirmada.

Messi volverá a jugar en La Bombonera No será la primera vez que el rosarino participe de un partido homenaje en el estadio de Boca. En junio de 2023 estuvo presente en la despedida de Riquelme, donde convirtió tres goles con la camiseta argentina.