Las fotos de Messi en su regreso a los entrenamientos de Inter Miami tras despedirse de la Selección

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami después de su emotiva despedida de la Selección argentina y comenzó a enfocarse nuevamente en los compromisos del equipo estadounidense. El rosarino regresó a las prácticas este jueves, dos días después de disputar su último partido con la camiseta albiceleste ante Benín, en una jornada cargada de homenajes en el estadio Monumental.

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El club de Florida compartió imágenes del regreso del capitán a los entrenamientos, donde se lo pudo ver sonriente y participando de los trabajos junto a sus compañeros. Rodrigo De Paul y Luis Suárez también aparecieron en las publicaciones difundidas por la institución, que puso el foco en el próximo compromiso del equipo.

La práctica marcó el regreso a la rutina de Messi después de una despedida especial con la Selección argentina. En el encuentro frente a Benín, el delantero convirtió un gol y aportó dos asistencias en la victoria por 3-0, en una noche en la que recibió el reconocimiento de miles de hinchas.

Con la actividad internacional concluida, Messi ya trabaja con la mirada puesta en el duelo ante D.C. United, previsto para este sábado 10 de octubre, a las 20.30 de Argentina, en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto dirigido por Cristian “Kily” González afronta la recta final de la temporada regular con el objetivo de mejorar su posición en la Conferencia Este y llegar en buenas condiciones a los playoffs. Inter Miami viene de una racha de cinco partidos consecutivos sin victorias en la liga, un escenario que aumenta la importancia de sumar puntos en los próximos encuentros.

Por el momento, la presencia de Messi en el equipo titular no fue confirmada. Su regreso a los entrenamientos representa una señal positiva para el conjunto estadounidense, pero la decisión sobre su participación dependerá de la evaluación del cuerpo técnico.

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Una nueva etapa para el capitán argentino

El regreso a Inter Miami abre una nueva etapa para el rosarino, que después de su despedida de la Selección concentrará su actividad en los desafíos con su club. A sus 39 años, el futbolista continúa siendo una de las principales figuras del equipo y una pieza clave en las aspiraciones de la franquicia.

En la actual temporada de la MLS, Messi suma 21 goles y se mantiene entre los máximos protagonistas del campeonato, además de aportar en la generación de juego. Su rendimiento será determinante para las aspiraciones de Inter Miami en el tramo decisivo del torneo.

Mientras los hinchas todavía procesan la emoción de su despedida de la camiseta argentina, el capitán ya volvió al trabajo en Estados Unidos. Ahora, la expectativa pasa por saber si estará presente este sábado frente a D.C. United y cómo continuará su temporada con las Garzas.