Messi eligió a las 10 promesas del fútbol mundial e incluyó a una joya de Boca

Lionel Messi volvió a sorprender con una elección que pone el foco en el futuro del fútbol. El rosarino participó de una campaña internacional de Adidas en la que seleccionó a diez jóvenes talentos que podrían convertirse en las próximas figuras del deporte , con presencia de jugadores de distintos países y también del fútbol femenino. Entre los elegidos aparece un argentino que juega en Boca Juniors: Tomás Aranda.

Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami tras su emotiva despedida de la Selección

La iniciativa se difundió bajo el concepto Messi +10, temporada 3 , con un mensaje que apunta a las nuevas generaciones y al legado que dejan las grandes figuras. El futbolista del Inter Miami fue protagonista de la presentación de una nómina que reúne a promesas de América y Europa.

El nombre argentino de la lista es Tomás Aranda , el enganche de Boca Juniors de 19 años, que llamó la atención por su habilidad con la pelota, su capacidad para eludir rivales y su visión de juego. Messi acompañó su elección con una frase contundente: “Proyecto de crack”.

"Tomás Aranda": Por los comentarios sobre el video que publicó @adidasfootball con Lionel Messi pic.twitter.com/T5RhgrvSxK

El juvenil ya había tenido la oportunidad de compartir entrenamientos con el capitán argentino durante una convocatoria a la Selección. Lionel Scaloni lo incluyó en la gira de amistosos previa al Mundial 2026, una experiencia que le permitió trabajar junto a futbolistas consagrados del seleccionado nacional.

Sin embargo, Aranda atraviesa actualmente un período de recuperación por una fractura en el peroné de la pierna derecha , lesión que lo mantiene alejado de las canchas. Su inclusión en la selección de talentos de Messi vuelve a ponerlo en el centro de la escena y refuerza las expectativas sobre su desarrollo futbolístico.

Quiénes son las 10 promesas elegidas por Messi

La nómina reúne a futbolistas jóvenes que se destacan en clubes de distintas ligas y que buscan consolidarse en el máximo nivel. Además de Aranda, aparecen otros seis jugadores masculinos y tres futbolistas del fútbol femenino.

Entre los nombres elegidos se encuentran Max Dowman, extremo inglés de 16 años que juega en el Arsenal; Can Uzun, mediocampista turco del Eintracht Frankfurt; y Gilberto Mora, joven talento mexicano que milita en Tijuana.

La lista también incluye a Jesús Rodríguez Caraballo, extremo español que juega en el Como de Italia; Kees Smit, mediocampista neerlandés del AZ Alkmaar; y Zavier Gozo, futbolista estadounidense que integra el plantel del Crystal Palace.

En el fútbol femenino, Messi destacó a Chloe Sarwie, defensora inglesa vinculada al Chelsea; Giovanna Waksman, joven brasileña que juega en el Lyon de Francia; y Lotta Wrede, delantera alemana del Hamburgo.

De esta manera, la selección propuesta en la campaña de Adidas reúne a diez talentos de nueve países, con representantes de ambas ramas del fútbol y una mirada puesta en quienes podrían marcar el rumbo del deporte durante los próximos años.

Messi y una mirada puesta en el futuro del fútbol

La elección se conoció después de una etapa cargada de emociones para el rosarino, que recientemente se despidió de la Selección argentina en un amistoso frente a Benín disputado en el estadio Monumental.

Mientras continúa su carrera en el Inter Miami, Messi también comienza a proyectar el futuro del fútbol a través de iniciativas que ponen en valor a las nuevas generaciones. La inclusión de Aranda, una de las apuestas juveniles de Boca, le dio un componente argentino a una campaña de alcance internacional.

El reconocimiento representa un respaldo importante para el enganche xeneize, que busca recuperarse de su lesión y volver a sumar minutos. Por ahora, su nombre ya quedó entre los diez jóvenes talentos destacados por una de las máximas figuras de la historia del fútbol.