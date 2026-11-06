Rumbo a Uruguay: las primeras imágenes del papa León XIV dentro del avión que lo trae a Sudamérica

El papa León XIV ya vuela rumbo a Uruguay y comenzaron a conocerse las primeras imágenes desde el interior del avión que lo traslada hacia Sudamérica. El Pontífice fue registrado mientras recorría la aeronave, saludaba y conversaba con periodistas de distintos países que lo acompañan en el viaje que abrirá una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

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León XIV partió este viernes desde el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino. El Airbus A330-900 de ITA Airways despegó a las 7.05 de Italia y tiene previsto aterrizar alrededor de las 16.30, hora de Uruguay y Argentina , en el aeropuerto internacional de Carrasco.

Las fotografías difundidas por Vatican Media muestran al Papa de pie en el pasillo del avión, intercambiando palabras con miembros de la prensa. Durante ese momento recibió distintos obsequios, entre ellos una copia de una de sus biografías y recortes de diarios.

A bordo viajan 83 periodistas acreditados por el Vaticano , además de integrantes de la comitiva pontificia, funcionarios de la Santa Sede, personal de seguridad y la tripulación. En total, el avión transporta alrededor de 140 a 150 personas, pese a contar con capacidad para unas 300.

León XIV ocupa el asiento 1A , ubicado en la primera fila de la aeronave. Los apoyacabezas llevan el escudo papal y los pasajeros recibieron un kit especial preparado para la travesía, con elementos de higiene, medias, tapones para los oídos y un ejemplar de L'Osservatore Romano, el periódico del Vaticano.

León XIV dialoga con periodistas a bordo del avión que lo traslada hacia Montevideo, primera escala de su viaje por la región.

El Pontífice inició una gira de 12 días por Sudamérica, con escalas previstas en Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV conversa con la prensa durante el vuelo, acompañado por María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación, y Matteo Bruni, vocero de la Santa Sede.

El trayecto contempla aproximadamente 13 horas y media de vuelo y unos 11.123 kilómetros. Antes de llegar a Uruguay, el avión sobrevuela territorios de Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil.

El viaje marca además el comienzo del sexto viaje apostólico internacional de León XIV. Uruguay será la primera escala y el Pontífice permanecerá allí hasta el domingo 8 de noviembre, antes de continuar hacia la Argentina y posteriormente Perú.

Montevideo ultima los preparativos para recibirlo

Mientras el Papa cruza el Atlántico, Montevideo atraviesa las últimas horas de preparación. En la Plaza Independencia fueron instaladas estructuras, vallados, tribunas y una extensa alfombra roja para la ceremonia oficial. La Orquesta Sinfónica y un coro de niños realizaron además los últimos ensayos durante la noche del jueves.

Después de aterrizar en Carrasco, León XIV recorrerá parte de la Rambla de Montevideo y está previsto que llegue a la Plaza Independencia alrededor de las 17.30. Allí será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, además de autoridades nacionales y expresidentes.

Posteriormente mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de reunirse en privado con Orsi. Más tarde recibirá la llave de Montevideo y se trasladará hacia la Catedral Metropolitana para celebrar las Vísperas con representantes de la Iglesia uruguaya.

La llegada tendrá además un fuerte componente histórico: León XIV será el segundo Papa en visitar Uruguay, después de Juan Pablo II, quien estuvo en el país en 1987 y 1988. La última visita de un Pontífice ocurrió hace 38 años.

El avión papal tiene previsto tocar suelo uruguayo a las 16.30 de este viernes. Desde ese momento comenzará formalmente una gira sudamericana que se extenderá hasta el 17 de noviembre y que, después de Uruguay, continuará por Argentina y Perú.