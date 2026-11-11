9 de Julio: por primera vez, todas las categorías de ciclismo adaptado se reunirpan en una gran competencia en San Juan

El departamento 9 de Julio será escenario de dos jornadas que unirán inclusión, deporte, reconocimiento e identidad. El sábado 14 de noviembre recibirá una competencia inédita de ciclismo adaptado y el domingo 15 dará inicio a la temporada de ruta 2026-2027, con un emotivo homenaje al vecino José Alfredo Lillo. Ambas carreras serán desde las 15 horas.

El próximo sábado 14 de noviembre, 9 de Julio será protagonista de un acontecimiento deportivo especialmente significativo para San Juan: por primera vez se realizará una competencia que reunirá a todas las categorías del ciclismo adaptado. La jornada busca transmitir un mensaje que va más allá del ciclismo: una comunidad verdaderamente inclusiva es aquella que genera oportunidades para que todas las personas puedan participar, desarrollarse y sentirse parte.

La competencia, organizada por la Federación Ciclista Sanjuanina y auspiciada por la Municipalidad de 9 de Julio, representa un paso importante en la construcción de espacios deportivos más accesibles, participativos y abiertos a todos. Desde el municipio se destacó el enorme valor de recibir una propuesta de estas características, entendiendo que la inclusión no debe quedarse solamente en las palabras, sino expresarse en acciones concretas que permitan que cada persona encuentre su lugar.

El domingo 15 de noviembre, 9 de Julio tendrá otro momento de profunda emoción con el inicio de la temporada de ruta 2026-2027 de la Federación Ciclista Sanjuanina. En esta oportunidad, la primera fecha llevará el nombre de José Alfredo Lillo, un vecino muy querido del departamento que supo acompañar y comprometerse con el crecimiento del ciclismo local y provincial.

El reconocimiento fue anunciado por el intendente Daniel Banega, en presencia de su familia, durante la presentación oficial de la temporada realizada en la Casa de la Cultura. Será una manera de mantener viva su memoria y reconocer a quienes, muchas veces desde el esfuerzo silencioso, el acompañamiento y el amor por el deporte, contribuyeron a construir la historia del deporte local.

Una vuelta que busca mostrar la identidad y la historia de 9 de Julio

La temporada de ruta 2026-2027 en homenaje a Jorge Corcho Otarola, comienza este domingo 15 y tendrá un recorrido extenso, con dos giros por distintos sectores del departamento y tres giros internos. El recorrido permitirá atravesar lugares representativos como La Majadita en la zona vinculada a Deolinda Correa, zonas del aeropuerto y distintos distritos.

Así, el municipio busca que eventos deportivos como este también representen un impulso turístico para el departamento, mostrando sus atractivos locales e históricos a los visitantes de otras comunas y provincias.

Acontecimientos posibles gracias al trabajo conjunto

Ambas jornadas fueron presentadas durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Cultura, con la participación del intendente Daniel Banega, la presidenta de la Federación Ciclista Sanjuanina, Alejandra Perona, representantes de la Policía de San Juan, familiares de José Alfredo Lillo y medios de comunicación. Desde la Municipalidad se expresó un especial agradecimiento a la Federación Ciclista Sanjuanina, al Gobierno de San Juan y a la Policía provincial por el trabajo articulado que permitirá llevar adelante ambas competencias, garantizando la organización y el acompañamiento necesario.