Entrega de los premios Sato y Excelencia Popfesional por parte de los clubes rotarios de la provincia de San Juan

Organizado por Rotary Club Rivadavia se llevó a cabo el pasado 6 de Noviembre en el Centro de formación ambiental ANCHIPURAC, la entrega de los premios SATO y EXCELENCIA PROFESIONAL por parte de los clubes rotarios de la provincia de San Juan

9 de Julio: por primera vez, todas las categorías de ciclismo adaptado se reunirpan en una gran competencia en San Juan

La distinción SATO (Servicio a Través de la Ocupación) es un premio que Rotary reconoce a quienes ponen sus conocimientos, capacidades y actividades profesionales al servicio de los demás, promoviendo acciones que generan oportunidades y contribuyen al bienestar colectivo.

Por su parte, la distinción Excelencia Profesional también otorgada por Rotary, destaca trayectorias caracterizadas por la ética, responsabilidad, vocación y calidad en el ejercicio de una profesión, distinguiendo a quienes constituyen un ejemplo en su ámbito de desempeño.

Ambos reconocimientos reflejan los valores fundamentales del ideal rotario: servir, contribuir y generar transformaciones positivas en la sociedad.

ENTREGA DE LAS DISTINCIONES

Cada reconocimiento pone en valor la trayectoria y el aporte de personas e instituciones que, desde diferentes ámbitos, trabajan en beneficio de la sociedad.

ROTARY CLUB RIVADAVIA

Premio SATO

RIM 22

Se reconoce a los integrantes del Regimiento de Infantería de Montaña RIM 22 de San Juan que participaron en una misión de asistencia humanitaria en Venezuela durante este año.

Su vocación de servicio y solidaridad constituyen una expresión concreta del compromiso con quienes más lo necesitan

Premio Excelencia Profesional

Sr. Maxi Zacarías

Desde temprana edad ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la peluquería. En 2007 impulsó, junto a colegas, la iniciativa “Cadena de Favores”destinada a la elaboración gratuita de pelucas y prótesis capilares para personas con alopecia y pacientes oncológicos, integrando su profesión con una valiosa labor solidaria.

ROTARY CLUB SAN JUAN CAPITAL

Premio SATO

Mucho más que Autismo Alejandrina Belot

Fundada por Alejandrina Belot a partir de la historia de Martina, la iniciativa “Mucho más que Autismo” trabaja desde 2011 en la promoción de la inclusión y el acompañamiento de personas con autismo y sus familias, mediante talleres, capacitaciones y acciones de concientización.

Premio Excelencia Profesional

Dra. Natalia López Celani

Ingeniera biomédica, magíster y doctora en Ingeniería de Control, docente e investigadora del CONICET.

Su trayectoria se destaca por sus aportes en neuroingeniería, robótica aplicada a la rehabilitación y tecnología médica, así como por su participación en el ámbito científico y académico.

ROTARY CLUB SOL DE TULUM

Premio SATO

Agrupación Los Crotos

A través de distintas rodadas solidarias, esta agrupación transforma su pasión por el motociclismo en acciones concretas de asistencia a comedores, escuelas rurales y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo valores de compañerismo y generosidad.

Premio Excelencia Profesional

Historiador Carlos Basualdo

Vicepresidente de la Asociación Sanmartiniana, se distingue por su labor de investigación, preservación y difusión de la historia y el patrimonio cultural, contribuyendo a fortalecer la memoria y la identidad Sanjuanina

ROTARY CLUB JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS

Premio SATO

Beatriz Martín – Agrupación Patitas Callejeras

Fundadora y presidenta de Patitas Callejeras, en Caucete, desarrolla desde hace más de diez años una labor dedicada al rescate y protección de animales abandonados, promoviendo adopciones, castraciones y tenencia responsable.

Premio Excelencia Profesional

Dr. José Augusto

Médico pediatra y profesor universitario, ha desarrollado una trayectoria en salud pública, docencia y servicio comunitario. Desde 2019 sostiene un consultorio pediátrico solidario en Cáritas Caucete y promueve la inclusión a través del proyecto musical Sin Límites.

ROTARY CLUB CONCEPCIÓN ESTE

Premio SATO

Que Todos Seamos Uno

Fundado en julio de 2015, el Grupo Solidario “Todos Seamos Uno” nació con el propósito de trabajar desinteresadamente por el bienestar de la comunidad de Angaco.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una admirable labor social, educativa, cultural y deportiva. Entre sus acciones se destacan la construcción de instalaciones para comedores comunitarios, el apoyo a instituciones educativas, la entrega de juguetes, alimentos y la organización de actividades recreativas para niños y familias.

Su compromiso, solidaridad y vocación de servicio han dejado una huella significativa en la comunidad, demostrando que cuando las personas se unen para ayudar, es posible transformar realidades y mejorar vidas.

Por esta destacada trayectoria, el Rotary Club Concepción Este reconoce su valiosa labor en beneficio de la comunidad de Angaco.

ROTARY CLUB RAWSON

Premio SATO

María Luisa Brunori

Primera mujer en presidir la Biblioteca Cervantes, institución cultural de reconocida trayectoria en Rawson. A lo largo de su labor ha promovido actividades de lectura, formación artística y participación comunitaria, contribuyendo a preservar y fortalecer este espacio cultural.

Premio Excelencia Profesional

Michael Meding

En reconocimiento a su desempeño y trayectoria profesional como gerente general, destacando su aporte en el ámbito de su actividad.

ROTARY CLUB CAUCETE

Premio SATO

Patricia Giuliani

Fundadora de ESENCIA Instituto de Danzas y Recreación Artística, creado en 1996, ha dedicado tres décadas a la enseñanza y difusión de la danza, integrando educación, cultura y participación solidaria, y contribuyendo a la formación de generaciones de artistas en Caucete.

ROTARY CLUB SAN JUAN RETAMA

Premio SATO

Carlos Roberto Maza Peze

Con una extensa trayectoria en el servicio público, ha impulsado iniciativas comunitarias, educativas y ambientales. Su colaboración con Rotary en proyectos como Biblioteca en el Bosque y diversas acciones de forestación refleja su compromiso con el bienestar colectivo