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El Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito recibió la visita del magistrado Juan Andrés Salas de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes y Flagrancias de Delitos del Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador.

El encuentro, surgido a partir del vínculo académico entre ambos magistrados, comenzó en las instalaciones del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito y continuó con una visita al Concejo Deliberante de Pocito, donde también se compartieron experiencias institucionales.

Durante la jornada se intercambiaron conocimientos y experiencias sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, la organización de los tribunales y las particularidades de los sistemas de administración de justicia de Argentina y Ecuador.

Asimismo, se conversó sobre las diferencias y semejanzas entre ambos sistemas judiciales, teniendo en cuenta la organización constitucional de cada país, sus estructuras institucionales y la distribución de competencias entre los distintos órganos de justicia, como así también la importancia de la autonomia municipal.

El encuentro constituyó una valiosa oportunidad para conocer otras experiencias judiciales, intercambiar perspectivas y reflexionar sobre los desafíos comunes que presenta la administración de justicia.