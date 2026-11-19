El Senado de la Nación tendrá este jueves una sesión con una agenda cargada de iniciativas legislativas y un tema central: la aprobación definitiva de la nueva Ley de Discapacidad . El proyecto cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos y busca garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre.

El Senado sesiona este jueves para convertir en ley el nuevo régimen permanente de Discapacidad

El Senado avanza con la sanción de la Ley de Discapacidad para darle carácter permanente

La convocatoria está prevista para las 11 y fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles por la tarde en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Además de la iniciativa sobre discapacidad, el temario incluye el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la propuesta de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para restablecer los límites de la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en instalaciones deportivas y recreativas.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y apunta a transformar en permanentes los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, que estableció la emergencia en discapacidad.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa compatibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El texto también mantiene el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.

Otro aspecto contempla la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, la propuesta establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

El proyecto incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas que permitirá cruzar información entre ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con garantías de debido proceso para las personas alcanzadas.

Entre los últimos cambios incorporados a pedido de bloques aliados figura una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Ley de Tierras: qué cambios se debatirán

Otro de los proyectos incluidos en el temario es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo aprobación en Diputados y propone restablecer las restricciones de la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo.

La iniciativa plantea derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había dejado sin efecto esa normativa.

De avanzar, volverán a regir los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: un máximo del 30% de la superficie a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo.

El proyecto también contempla restricciones vinculadas con espejos de agua y zonas de frontera, establece modificaciones al régimen de expropiaciones y propone un procedimiento abreviado para los desalojos de viviendas y campos ocupados ilegalmente.

Patentes: el acuerdo internacional que vuelve al Senado

El temario también contempla el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un acuerdo internacional que busca establecer mecanismos de cooperación para facilitar la presentación y tramitación de solicitudes de patentes en distintos países.

Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados obligaron a que el expediente regresara a la Cámara alta para su sanción definitiva.

La iniciativa incluye una reserva al capítulo II del acuerdo, con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras empresariales del sector.

Ley Joaquín: qué obligaciones establece

Por último, los senadores debatirán la denominada Ley Joaquín, que apunta a reforzar las medidas de seguridad en instalaciones deportivas, recreativas y espacios públicos.

El proyecto establece obligaciones para instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo, así como para los espacios públicos donde estén instalados estos elementos.

Entre sus disposiciones contempla la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, los aros de básquet, los postes de redes de vóley y los juegos de las plazas.

La intención es establecer condiciones de seguridad para prevenir accidentes vinculados con la caída o el desplazamiento de estas estructuras.

Con esta agenda, el Senado buscará avanzar en una sesión que combina iniciativas sociales, económicas y de seguridad, aunque la atención estará puesta principalmente en el futuro de la legislación sobre discapacidad y la continuidad de las prestaciones para sus beneficiarios.