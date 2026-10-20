Ruta 40 Sur: el Gobierno busca aprobar sobre tablas el crédito de US$160 millones de la CAF para avanzar con las licitaciones

El Gobierno de San Juan buscará este jueves que la Cámara de Diputados apruebe sobre tablas el crédito de hasta US$160 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para avanzar con la transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista.

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El objetivo de la gestión de Marcelo Orrego es conseguir el aval legislativo que permita iniciar las licitaciones de los dos tramos que financiará la Provincia. Ya tiene los votos en la Cámara. El bloque de Producción y Trabajo cuenta con el respaldo del bloque Bloquista y también de los peronistas díscolos.

El proyecto ingresó formalmente a la Legislatura este lunes, a través del Mensaje N° 063, firmado por el Gobernador y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez. La iniciativa solicita autorización para contraer el empréstito internacional, destinado a ejecutar las secciones I y III de la obra vial.

La decisión de buscar un tratamiento sobre tablas apunta a acelerar los tiempos administrativos. Con la aprobación de los diputados, el Ejecutivo podrá avanzar con los procedimientos licitatorios y poner en marcha el esquema de financiamiento que diseñó para completar la ruta.

El crédito ya cuenta con la aprobación del directorio de la CAF, pero necesita el aval provincial para comenzar a ejecutarse.

Tal como publicó DIARIO DE CUYO, el financiamiento internacional contempla un préstamo de hasta US$160 millones, con un plazo total de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Las cuotas serán semestrales y la tasa estará vinculada a la referencia SOFR a seis meses, más un margen del 1,75% anual.

El proyecto establece que la República Argentina actuará como garante de la operación. Para respaldar el pago de la deuda, el Ejecutivo fundamentó la capacidad financiera de San Juan en su perfil exportador minero y en las proyecciones de ingresos por regalías e impuestos vinculados a la actividad.

El dinero se destinará al Programa de Conectividad para la Integración Regional, cuyo eje central es transformar en autopista cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur correspondientes a las secciones I y III. Se trata de dos sectores que permitirán mejorar la conexión entre San Juan y Mendoza y que quedaron bajo responsabilidad provincial en el nuevo esquema de financiamiento.

Una autopista de casi 75 kilómetros

La obra integral comprende alrededor de 75 kilómetros, desde el límite con Mendoza hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito. El trazado está dividido en tres secciones.

La primera se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento. La segunda comprende el tramo entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, también en Sarmiento. La tercera continuará desde ese sector hasta calle 8, en Pocito.

El crédito de la CAF financiará las secciones I y III, mientras que el Gobierno nacional se comprometió a aportar los recursos para retomar el tramo II, que quedó paralizado por la interrupción de los fondos nacionales.

La novedad fue anunciada por Orrego después de sus gestiones en Buenos Aires, donde mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De acuerdo con lo informado por el Gobernador, la Nación asumió el compromiso de financiar el sector que había quedado frenado, mientras que San Juan tendrá a su cargo las licitaciones, la ejecución y el seguimiento de los trabajos.

El esquema busca que los tres sectores puedan avanzar en paralelo y evitar que la falta de financiamiento vuelva a demorar la finalización de una obra estratégica para el tránsito de pasajeros y cargas.

El objetivo: destrabar las licitaciones

La aprobación legislativa del préstamo representa el paso inmediato que necesita el Ejecutivo para avanzar con los dos llamados a licitación financiados por la CAF. La intención es convertir la actual calzada simple en una autopista de cuatro carriles, con separación física central, banquinas pavimentadas, colectoras, iluminación y mejoras en seguridad vial.

Además de mejorar la circulación hacia Mendoza, la obra tiene impacto en la logística y la actividad productiva. Las estimaciones difundidas por el organismo internacional señalan que la intervención beneficiará directamente a cerca de 1,5 millones de habitantes de San Juan y Mendoza y podría generar más de 4.000 empleos directos e indirectos durante la construcción.