Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual en el juicio por Los Sauces

Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, solicitaron participar de manera virtual en el juicio oral por el caso Los Sauces , en el que están acusados por presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero. El debate está previsto para este viernes 23 de octubre , a partir de las 10, aunque su inicio depende también de una decisión pendiente sobre la unificación de este expediente con el caso Hotesur.

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A través de sus abogados defensores, ambos presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) para pedir que se los autorice a seguir las audiencias por medios telemáticos, pese a que los jueces establecieron que el debate se desarrollará de manera presencial.

En el caso de Máximo Kirchner, la defensa sostuvo que su condición de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires le exige recorrer de manera permanente distintos puntos del territorio bonaerense y otras provincias . Según el planteo, la asistencia física a las audiencias podría afectar el cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias y de representación.

Los abogados consideraron que la conexión remota permitiría compatibilizar esas tareas con sus deberes procesales, sin perjudicar el desarrollo del juicio ni el derecho de defensa.

En cuanto a Cristina Kirchner, la presentación señaló que cumple prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la condena por la causa Vialidad. La defensa también argumentó que su traslado a los tribunales requeriría un importante operativo de seguridad, por lo que consideró conveniente que participe de manera virtual.

Los letrados sostuvieron que la modalidad remota no afectaría a las demás partes y permitiría que ambos acusados escuchen la acusación y reciban asistencia de sus abogados durante el debate, quienes sí estarán presentes en la sala de audiencias.

La Justicia debe resolver si unifica los casos Hotesur y Los Sauces

El pedido de Cristina y Máximo Kirchner se conoce mientras la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si corresponde realizar un único juicio por los expedientes Hotesur y Los Sauces o mantenerlos separados, tal como dispuso el TOF 5.

El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, estableció dos debates distintos por las presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la empresa inmobiliaria Los Sauces y la firma hotelera Hotesur.

De acuerdo con el cronograma vigente, el juicio por Los Sauces comenzaría este viernes 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur fue fijado para el 19 de marzo.

Sin embargo, el fiscal general Diego Velasco se opuso a la separación de los expedientes y pidió que las causas se juzguen en un único debate. Su postura recibió el respaldo del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien advirtió que la realización de dos juicios podría debilitar la valoración conjunta de las pruebas y el trabajo del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si confirma la decisión del TOF 5 o dispone la unificación de ambos procesos.

Si los jueces resuelven avanzar con un único juicio, el debate previsto para este viernes no podría comenzar en la fecha establecida, según indicaron fuentes judiciales citadas en la información original. En paralelo, el TOF 5 deberá resolver si autoriza a Cristina y Máximo Kirchner a participar de manera remota o mantiene la exigencia de presencialidad.