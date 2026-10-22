La Legislatura aprobó por unanimidad el crédito de US$160 millones para la Ruta 40 Sur

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad el crédito de 160 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado a financiar la transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista.

Ruta 40 Sur: el Gobierno busca aprobar sobre tablas el crédito de US$160 millones de la CAF para avanzar con las licitaciones

La iniciativa del Gobierno de Marcelo Orrego consiguió 35 votos afirmativos en la sesión ordinaria de este jueves y reunió al oficialismo, al bloquismo y a las distintas vertientes del justicialismo, tanto orgánicas como díscolas. Sólo estuvo ausente Gabriel Sánchez de Chimbas.

El resultado había sido anticipado en la previa por un legislador peronista, quien le había asegurado a DIARIO DE CUYO, en off, que el proyecto iba a salir "con fritas y por unanimidad". El pronóstico se cumplió, aunque hubo una modificación puntual en el artículo 8 a pedido del justicialismo. Ahora, una vez firmado el convenio, tiene que volver a la Cámara.

La amplitud del respaldo marcó una coincidencia política poco habitual en la Cámara de Diputados, especialmente en una iniciativa vinculada al endeudamiento provincial. Desde el peronismo, el presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, defendió el destino de los fondos y puso el foco en el impacto futuro de la obra.

"Es una ruta muy importante. No sé si es deuda. Es un préstamo del CAF que va a ser una inversión a futuro que nos hace falta a todos", sostuvo el legislador.

También Fernando Patinella, de La Libertad Avanza, respaldó el acuerdo. De esta manera, el Ejecutivo consiguió el aval legislativo necesario para avanzar con los procedimientos administrativos y las licitaciones de los tramos que serán financiados con el préstamo internacional.

Cómo se financiará la obra

Los 160 millones de dólares cubrirán el 100% de los costos previstos para las secciones I y III de la Ruta 40 Sur, según explicó el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, durante la presentación del proyecto ante los diputados. El financiamiento forma parte del Programa de Conectividad para la Integración Regional de San Juan, aprobado por la CAF el 1 de octubre.

El préstamo tendrá un plazo total de 15 años, con un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se abonarán cada seis meses y la tasa será variable: estará vinculada a la SOFR a seis meses, más un adicional de 1,75% anual sobre los saldos pendientes. Gutiérrez indicó que, tomando como referencia una SOFR del 4,20%, la tasa total se ubicaría por debajo del 6%.

Los desembolsos se realizarán a medida que avance la ejecución de los trabajos y se presenten los certificados de obra correspondientes. Es decir, los fondos no se entregarán en un único pago, sino en función del avance certificado de la construcción. El plazo estimado para completar las obras es de 36 meses.

Tres tramos para convertir la Ruta 40 en autopista

El proyecto contempla intervenir cerca de 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40, entre el límite con Mendoza y calle 8, en Pocito. La traza fue dividida en tres secciones: la primera va desde San Carlos, en el límite provincial, hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; la segunda conecta Tres Esquinas con el acceso a Cochagual; y la tercera se extiende desde Cochagual hasta calle 8.

El crédito de la CAF financiará las secciones I y III, que suman aproximadamente 48 kilómetros. Para el tramo central, de unos 26 kilómetros, el Gobierno provincial anunció un entendimiento con la Nación para conseguir los fondos que permitan retomar los trabajos, que habían quedado afectados por la interrupción del financiamiento nacional. El objetivo es licitar las tres secciones en paralelo y avanzar con las obras al mismo tiempo.

En cuanto a las características técnicas, la futura autopista tendrá dos carriles por sentido, con dos trochas de 7,30 metros y una barrera central de hormigón tipo New Jersey para separar los flujos de circulación. También se prevén banquinas pavimentadas de 2,30 metros y obras en las colectoras laterales.

El plan contempla seis puentes en esta primera etapa, en lugar de los casi doce incluidos en el proyecto original. Las intervenciones previstas corresponden a calle 11, el cruce de la ruta y calle 11, calle 14, Carpintería, Colonia Fiscal y Media Agua. Los restantes quedarán previstos para una segunda etapa.

La intención oficial es que cada sección se licite por separado, de modo que puedan trabajar tres empresas simultáneamente y se reduzca el tiempo de interrupción del tránsito durante la ejecución.

La CAF estima que la intervención beneficiará a cerca de 1,5 millones de personas, permitirá ahorrar hasta 15 minutos en los tiempos de viaje y generará alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos durante la construcción. Entre los objetivos del programa figuran mejorar la seguridad vial, reducir los costos de transporte y fortalecer la conectividad logística de San Juan con la región y los mercados internacionales.