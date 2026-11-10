Acueducto Gran Tulum: con Uñac y Andino, arrancó la audiencia de formalización de la causa

Este martes, tal como había sido programada, arrancó la audiencia de formalización por la causa preguntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Tanto el senador Sergio Uñac como el diputado nacional Cristian Andino asistieron a Tribunales. El primero aseguró que hablaría luego de conocer los motivos de la investigación. El segundo afirmó que se trata de una cuestión "política" y que acudió a ponerse a derecho. El ausente con aviso: el exministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, de viaje en el exterior.