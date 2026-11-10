    • 10 de noviembre de 2026 - 14:51

    Acueducto Gran Tulum: con Uñac y Andino, arrancó la audiencia de formalización de la causa

    El exintendente de San Martín y el exgobernador llegaron este martes a Tribunales en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la obra del acueducto. La audiencia se encuentra en desarrollo.

    A la izquierda, Sergio Uñac; a la derecha, Cristian Andino, ambos en Tribunales por la causa Acueducto.

    A la izquierda, Sergio Uñac; a la derecha, Cristian Andino, ambos en Tribunales por la causa Acueducto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Este martes, tal como había sido programada, arrancó la audiencia de formalización por la causa preguntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Tanto el senador Sergio Uñac como el diputado nacional Cristian Andino asistieron a Tribunales. El primero aseguró que hablaría luego de conocer los motivos de la investigación. El segundo afirmó que se trata de una cuestión "política" y que acudió a ponerse a derecho. El ausente con aviso: el exministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, de viaje en el exterior.

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    En un principio, ni bien inició la audiencia, hubo un entredicho entre defensores y la jueza de Garantías Mónica Lucero por la reprogramación. La magistrada no hizo lugar al pedido y todo continuó con normalidad. En tanto, el fiscal de la causa, Sebastián Gómez, solicitó declarar en rebeldía al exministro Ortiz Andino. El pedido fue rechazado de pleno por Lucero.

    EN DESARROLLO

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