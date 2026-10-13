Juicio por la muerte de Maradona: la querella pidió 16 años de prisión para Luque y 14 para Cosachov

Mario Baudry y Félix Linfante, representantes de Dieguito Fernando y Jana Maradona, expusieron sus argumentos y solicitaron penas más elevadas que la fiscalía.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, dos de los imputados en el juicio por la muerte de Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos finales de las querellas. En esta etapa, será el turno de Mario Baudry y Félix Linfante, los abogados que representan a Dieguito Fernando y Jana Maradona, dos de los hijos del astro, quienes tendrán un máximo de dos horas cada uno para exponer sus argumentos ante el tribunal.

Los letrados tomarán la palabra luego de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaran su teoría del caso y solicitaran penas de prisión para los principales acusados. La expectativa está puesta en los planteos de los representantes de los hijos de Maradona y en las responsabilidades que buscarán atribuir a los profesionales y al personal que intervino en la atención médica del exfutbolista.

En la solicitud de penas, los abogados pidieron la acusación de homicidio simple con dolo eventual contra el médico Leopoldo Luque y solicitaron 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, en tanto, la pena de 14 años por el concurso real de los dos hechos (homicidio con dolo eventual y falsificación de documento) con inhabilitación de 10 años.

Por su parte, la fiscalía pidió 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Los tres fueron acusados de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla que el acusado haya previsto la posibilidad de causar la muerte y aun así haya continuado con su conducta.

En tanto, por homicidio culposo, los fiscales solicitaron 5 años de cárcel para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. La acusación sostiene que los integrantes del equipo médico tuvieron distintos grados de responsabilidad en las circunstancias que rodearon la muerte del Diez.